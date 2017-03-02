醫病》白化症男童近全盲 聯醫幫他找回視力
2017-03-02 17:19
〔記者張議晨／台北報導〕來自金門7歲的董小弟，因白化症關係，5歲時就有近千度的遠視及300多度閃光，視力僅剩0.1，且出現嚴重的學習障礙。最後經班上同學家長介紹搭機來台，接受北市聯醫陽明院區視覺復健中心治療，幫他特製高度遠視眼鏡，教導視覺輔具使用，董小弟視力從近乎全盲進步到0.4。
白化症患者由於體內黑色素產生異常，不只皮膚、頭髮顏色較白，也影響視力。 收治病例的北市聯醫眼科醫師林育葳解釋，白化症會影響視網膜黃斑部發育，造成患者視力不良，此外，也常見有屈光異常，包括遠視、近視及散光，另外也會出現斜視及眼球震顫等症狀。
二年前，董小弟首次至聯醫求診，醫師發現他右眼有825度遠視、300度散光，左眼則有925度遠視、350度散光，兩眼的視力僅剩0.1接近全盲，還有眼球震顫導致雙眼無法對焦，在金門所配的眼鏡度數、軸度都不對，只能靠「聽力」上課，最後才至聯醫尋求幫助。
由於董小弟年紀小，較為好動，再加上眼睛天生難對焦，醫師耗時半小時多次測量才取得較準確數值。並幫他特製高度遠視眼鏡，加上視覺輔具的幫助，視力從全盲恢復到0.4，二年來不用再靠聽力上課。
林育葳強調，白化症患者缺乏黑色素防護，患者皮膚、眼睛容易曬傷，日久可能會導致皮膚癌或視神經傷害，建議患者避免陽光直接曝曬，若確診有視障，除接受矯正外，學習教材也要經特殊設計，才會在學習上更便利。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 《羅根》首映展強國狼性 「X教授」憤而離席
- 遭控25年前當小三 江蕙打破沉默....
- 疑疲勞駕駛 拖板車撞民宅
- 經典賽》台灣為何能晉級？ 官網透露利多因素
- 監委補提名 國民黨團轟：監院淪民進黨養老院
- 原民藝術求精進 玉里高中3生錄取高師大專班
- 單親爸身體不適仍上班 自撞身亡留2智障女
- 板橋果菜市場4月試營 採電子交易
- 高雄》輕軌變捷運 爭設高捷「新環線」
- 6噸A書吸滿屍水… 男活在自己世界「孤獨死」
- 邀中生來台 世新竟簽一中承諾書
- 網球》莊佳容阿卡波可女雙開胡 中止開季5連敗
- 野蠻遊客逛動物園 集體丟石頭砸死鱷魚
- 新法上路扣財產 新北首例強勢向詐騙宣戰
- 年齡、離婚不成問題 海倫清桃已見新歡爸媽
- 監委補提名11人 陳師孟劉文雄上榜
- 1、2月房市急回春? 六都買賣至少多3成
- 正港「冰火」交融 義大利火山噴3天現奇景
- 勇！央視歷史劇奸臣名冊 驚見習近平等中共高層
- 川普演說放軟 民調攀升
- 綠推促轉條例 郝龍斌：敢溯日本殖民統治嗎？
- 落實轉型正義 人權3館簽備忘錄
- 莎莉賽隆太胸 伊朗轉播全抹黑
- 這夕陽有點可愛！ 日本昨日出現「熊貓夕陽」
- 違法吸金87億通緝「陳子龍」 竟是假名、狡兔逾10窟
- 曾說有人要害我 世曦工程師墜樓亡
- 屏東立委將少一席 現任立委說話了
- 中信銀信用卡 刷卡金額掉到第三
- 遠傳今限定 禾聯50吋電視免萬元
- 不滿水資源拿去做汽水 印度百萬商家抵制可口可樂
- 以色列投手海 對台可能車輪戰
- 高雄》為VR/AR找未來 唐鳳參與論壇
- 畫面宛如「外星怪物」 巨型蜘蛛蟹遷徙好嚇人
- 大溪老街「源古本舖」 持續修復再利用
- 機捷通車 柯：該來討論桃機和松機了
- 飛碟電台營運慘 再爆納豆、Melody節目遭腰斬
- 經典賽直擊》「高尺巨蛋很舒服」 神全期待台灣也有一座
- 演說博民心 經濟政策最獲好評
- 升貶兩難 央行「放手不放任」
- 神隆結盟百特 開發抗癌針劑
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：醫病》白化症男童近全盲 聯醫幫他找回視力
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分