醫病》白化症男童近全盲 聯醫幫他找回視力

2017-03-02 17:19

〔記者張議晨／台北報導〕來自金門7歲的董小弟，因白化症關係，5歲時就有近千度的遠視及300多度閃光，視力僅剩0.1，且出現嚴重的學習障礙。最後經班上同學家長介紹搭機來台，接受北市聯醫陽明院區視覺復健中心治療，幫他特製高度遠視眼鏡，教導視覺輔具使用，董小弟視力從近乎全盲進步到0.4。

白化症患者由於體內黑色素產生異常，不只皮膚、頭髮顏色較白，也影響視力。 收治病例的北市聯醫眼科醫師林育葳解釋，白化症會影響視網膜黃斑部發育，造成患者視力不良，此外，也常見有屈光異常，包括遠視、近視及散光，另外也會出現斜視及眼球震顫等症狀。

二年前，董小弟首次至聯醫求診，醫師發現他右眼有825度遠視、300度散光，左眼則有925度遠視、350度散光，兩眼的視力僅剩0.1接近全盲，還有眼球震顫導致雙眼無法對焦，在金門所配的眼鏡度數、軸度都不對，只能靠「聽力」上課，最後才至聯醫尋求幫助。

由於董小弟年紀小，較為好動，再加上眼睛天生難對焦，醫師耗時半小時多次測量才取得較準確數值。並幫他特製高度遠視眼鏡，加上視覺輔具的幫助，視力從全盲恢復到0.4，二年來不用再靠聽力上課。

林育葳強調，白化症患者缺乏黑色素防護，患者皮膚、眼睛容易曬傷，日久可能會導致皮膚癌或視神經傷害，建議患者避免陽光直接曝曬，若確診有視障，除接受矯正外，學習教材也要經特殊設計，才會在學習上更便利。