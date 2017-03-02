醫病》眼睛好像針在扎 小心青光眼

徐維成提醒，掌握「定期檢查、早期發現、早期治療」原則，才能確保靈魂之窗健康。（圖由台北慈濟醫院提供）

2017-03-02 11:01

〔記者翁聿煌／新北報導〕80多歲的陳姓阿嬤近來覺得眼睛好像針在扎，只要沒睡好就會發作，一直流眼淚，阿嬤起先以為點眼藥水、配老花眼鏡就可以解決，沒想到幾個月卻越來越看不清楚，經台北慈濟醫院眼科主任徐維成檢查，阿嬤的症狀源自高眼壓（達30毫米汞柱），且視神經嚴重受損，確診為青光眼，所幸及時動手術，總算保住阿嬤的視力。

3月6日為「世界青光眼日」，根據世界衛生組織2005年統計，因青光眼引起雙眼失明者占全球盲人總數50%，是全球第二位致盲原因，僅次於白內障。台灣健保資料庫統計顯示，國內2015年青光眼患者約有34萬人，相較於過去10年間，平均增加6成。徐維成說，青光眼好發於中老年人，然而近年來年輕患者人數有增加的趨勢，已不再是中老年人的專利。

徐維成說，眼壓過高是造成青光眼的主要原因，眼球腔內的壓力稱為眼壓，正常的眼壓約在12到20毫米汞柱左右，臨床上診斷青光眼需要做眼壓、眼底視神經及視野檢查，過去大家以為眼壓高（超過21毫米汞柱）會導致青光眼，但也有些青光眼病患眼壓正常，所以現在診斷青光眼，還要同步看病人是否有視神經及視野缺損的症狀，如果有才會診斷為青光眼。

徐維成指出，青光眼依病程發展速度可分為「急性青光眼」及「慢性青光眼」兩大類。急性青光眼的病人有頭痛、嘔吐、視力模糊、看燈光有彩虹樣等不舒服症狀，所以通常會立即就醫，並被診斷出來；但慢性青光眼多數沒有自覺症狀，等到視力明顯降低而就醫時，多半已進展到末期。

青光眼患者平日應控制血壓、運動、戒菸、規則生活並按時點藥；盡量避免會讓眼睛位置低於心臟的動作，另外升高舉重及吹奏樂器等腹部必須用力的動作易造成眼壓升高，需要避免，嚴重青光眼將導致失明，有80%的患者初期並沒有症狀，等到眼睛不舒服或是噁心、頭痛，去眼科檢查時，往往視神經已經受到損害。