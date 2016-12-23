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「白內障」10年沒開刀 老翁「急性青光眼」險瞎

2016-12-23

記者陳建志／台中報導

台中市一名7旬老翁罹患白內障長達10年，但因檢查發現血小板數量偏低，擔心手術後血流不止，遲遲不敢開刀治療，沒想到日前起床後，竟發現右眼一片漆黑，嚇得趕緊就醫治療，才發現罹患「急性青光眼」。

醫師先讓他使用降眼壓藥，並進行流血及凝血測試，確認已達開刀標準後，趕緊安排手術。術後視力恢復到0.8，讓老翁開心的希望另一眼也能儘快手術。

亞洲大學附屬醫院眼科主任梁中玲表示，白內障因不會發癢、疼痛，視力也不會瞬間降低，一般民眾都輕忽它的威脅性，直到真正惡化看不見，往往已經變成急性青光眼傷及視神經，所以白內障被稱為「視力的隱形殺手」。

梁中玲表示，這名70多歲的老伯日前清晨起床，突然發現右眼一片漆黑，原以為天還沒亮，但因左眼可看到光線，才驚覺事態嚴重，趕緊由家人陪同就醫，檢查後發現是因白內障過熟導致「急性青光眼」。

老翁告訴梁中玲，他罹患白內障已經10年，因血小板數量不到2萬偏低（正常值為15-40萬），擔心開刀後引起自發性出血，遲遲不敢開刀治療。但因檢查後發現老翁的眼壓高達60毫米汞柱（mmHg），遠高於正常值的10-21毫米汞柱，若不儘快開刀恐有失明危險。

梁中玲表示，除立即用藥調降眼壓，並進行流血及凝血測試，確認血小板數量勉強達手術標準，決定緊急動刀摘除白內障，搶救老翁的視力。

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  • 梁中玲醫師指出，白內障就像加溫的蛋白變混濁，若不及時處理，恐變成急性青光眼，甚至有失明之虞。（記者陳建志攝）

    梁中玲醫師指出，白內障就像加溫的蛋白變混濁，若不及時處理，恐變成急性青光眼，甚至有失明之虞。（記者陳建志攝）

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