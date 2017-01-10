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避免白內障 眼科醫生：手機亮度調降到25％以下

2017-01-10  18:28

〔記者陳建志／台中報導〕台中市一名60多歲張姓婦人，10多年前就有白內障，但因罹患少見的「眼球震顫」，眼球會不自主左右晃動，造成手術困難，因擔心手術失敗，遲遲不敢動刀，直到近日視力惡化到只剩不到0.1，才前往醫院就診，若不趕快動刀恐有青光眼之虞，手術過程醫師不斷和婦人閒聊降低緊張，順利完成手術，視力也恢復到0.7，讓患者感謝不已。

亞大附醫眼科主任梁中玲今天表示，這名張姓婦人上月在女兒陪同下就診，因白內障情況變嚴重，眼前幾乎一片白茫茫，經檢查發現眼壓過高，若不敢快手術治療，恐因白內障過熟引發青光眼導致失明。

梁中玲表示，患者有先天性的「眼球震顫」，眼球會不自主左右晃動，容易造成手術失敗，才會遲遲不敢接受治療，告知若不手術引發青光眼會更嚴重，才讓婦人鼓足勇氣接受手術。

梁中玲表示，為分散婦人注意力，降低緊張壓力，手術過程不斷和婦人聊天，讓眼震範圍從最嚴重的30度，降到10度以內，把握時間動刀，順利完成手術，婦人術後恢復良好，視力進步到0.7，除感謝醫療團隊，也希望趕緊安排另一眼開刀。

梁中玲主任指出，「眼球震顫」是一種不自主的眼球擺動，可能是先天性中樞神經病變，也可能是後天疾病、受傷造成，國外研究發現，此症狀發病率約1/6550，眼球會出現宛如鐘擺般規律擺動，患者更伴隨弱視或頭位偏斜問題，對生活造成困擾。

梁中玲主任指出，因白內障惡化時不會有任何疼痛的感覺，民眾最好定期給眼科醫師檢查，避免情況嚴重變成青光眼，並提醒要降低白內障的狀況，即使冬天也需要戴太陽眼鏡防紫外線，使用手機時，若光源充足無所謂，若在燈光較弱環境，最好將亮度調降到25％以下，避免眼睛受傷。

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  • 台中一名婦人因「眼球震顫」不敢手術治療白內障，亞大附醫眼科主任梁中玲（右）分散婦人注意力，順利完成手術。（記者陳建志攝）

    台中一名婦人因「眼球震顫」不敢手術治療白內障，亞大附醫眼科主任梁中玲（右）分散婦人注意力，順利完成手術。（記者陳建志攝）

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