愛河國際鐵人賽明登場 高雄管制路段很多....
2017-03-03 18:34
〔記者黃良傑／高雄報導〕「2017高雄愛河國際鐵人三項競賽」將於4、5日登場，交通大隊為減少活動對周邊道路衝擊，規劃觀賞動線，特地在競賽路線附近進行管制措施，提醒民眾儘可能避開這些路段，避免交通壅塞。
警方表示，國際鐵人三項競賽於週六上午6時至9時進行半鐵競賽，週日上午6時至11時進行標準三鐵，愛河周邊道路成為活動熱區，當天6時30分將會鳴槍出發，競賽路線管制措施如下：
一、單車競賽路線：七賢國中側門右轉河東路→左轉建國橋→右轉河西一路→右轉美術東四路→右轉環河街→河西一路→左轉願景橋→美都路→九如三路折返→美都路→左轉同盟三路→右轉建國橋繞行（4日半程繞行3圈20公里、5日全程繞行6圈40公里）→直行河東路→左轉河南二路→右轉七賢國中正門進入轉換區。
二、路跑路線：七賢國中側門左轉愛河兩岸（高雄橋至建國橋）及周邊馬路繞行3圈（4日半程逆向繞2圈6.6公里、5日全程逆向繞3圈10公里），穿過中正橋時跑橋下步道後由側門回七賢國中（終點站）。
三、單車競賽路線管制路段：河東路（建國至七賢路段）－建國路（市中至河西路段）－河西路（七賢至中華一路段）－美術東四路（河西至環河街段）－環河街（中華一至河西路段）－願景橋－美都路（同盟至九如路段）－同盟三路（中華至力行路段北向南車道至建國路段全線）－建國橋－七賢橋－中都橋管制。
交通大隊指出，鐵人三項競賽時，沿途路段均會實施交通管制以利賽事進行，並維護選手、市民安全，為避免造成交通壅塞，請民眾於當日外出盡量避開競賽路線，或耐心停等為選手加油，員警或義交也在沿途指揮疏導。
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