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這不是「一中承諾書」？ 靜宜大學：是聲明文件

靜宜大學澄清，所謂的「一中承諾書」在台灣是稱「同意書」或「聲明文件」，因兩岸用詞不同，才有此風波。（資料照，記者唐在馨攝）

2017-03-03  16:04

〔即時新聞／綜合報導〕「一中承諾書」簽署風波越演越烈，許多大學都被爆簽署承諾書，保證短期來台交換的中國學生，不會涉及與兩岸政治議題相關言論，許多被指名的學校紛紛出面聲明，靜宜大學也表示，是兩岸用詞不同的誤會。

根據《聯合新聞網》報導，同樣被指名友簽署「一中承諾書」的靜宜大學今天也澄清，所謂的「一中承諾書」在台灣是稱「同意書」或「聲明文件」，中國用詞才叫「承諾書」，因兩岸用詞不同，才有此風波；強調這「聲明文件」，並非是學校對學校的承諾書，主要是聲明中國學生來台後，若進行學術間的交流，不要涉及兩岸政治議題。

清大也在今早澄清表示，並未簽署所謂的「一中承諾書」，而是「堅持學術交流不涉政治」承諾書；世新大學也說，該同意書僅是中方希望個別學生學習時不要牽涉到政治議題，並非校對校的交流。

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