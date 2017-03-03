石門水庫剩不到半座 二階限水9日討論

石門水庫的蓄水量約以每天1%的速度下降，今早10點石門水庫蓄水量已剩不到一半。（資料照，記者李容萍攝）

2017-03-03 11:41

〔即時新聞／綜合報導〕雖然上週水氣帶來不少雨量，但石門水庫的蓄水量約以每天1%的速度下降，今早10點石門水庫蓄水量已剩不到一半，有效蓄水量來到了9984噸（49.59%），水利署表示，9日的水情會議會將二階限水問題納入討論事項。

根據《中央社》報導，水利署表示，上週鋒面帶來的雨水，約替石門水庫提供了6天供水量，但石門水庫的蓄水量仍以每天1%的速度下降，現在已經不到一半了，今年石門水庫蓄水率是近5年來最差狀況，就歷年來看，也達第8少的地步，目前石門水庫供水區的新北市板新、林口、桃園、新竹4個地區，水情燈號為第一階段限水的「黃燈」，實施夜間減壓供水（每日晚上11點至次日清晨6點），每天約可省下2萬至3萬噸的水。

至於社會關心是否會進入第二階段限水，水利署計畫，在9日的水情會議會將二階限水問題納入討論，第二階段限水措施為工業用水大戶減供5%、非工業用水大戶減供20%，同時停止供應噴水池、沖洗街道等非必要用水。