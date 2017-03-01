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地藏王盃圍棋賽 旅日棋聖王立誠5日來嘉市

九華山地藏庵今舉辦記者會，宣布5日全國圍棋錦標賽，棋聖王立誠將出席，與3名學生代表下指導棋，廟方特製檜木藝品，將贈給王立誠。（記者王善嬿攝）

2017-03-01  12:25

〔記者王善嬿／嘉市報導〕第5屆地藏王盃全國圍棋錦標賽，5日在嘉義市九華山地藏庵菩提樓舉行，今年邀請旅日棋聖王立誠出席，以快棋式跟3名雲嘉南地區學生代表，7段的國立體育大學生鄭皓文、7段的高雄醫學院學生葉韋廷及6段的台南市文元國小生彭筱媗，一對三下指導棋，廟方當天上午9點半，透過YOUTUBE「九華山地藏王盃圍棋賽棋聖王立誠指導棋」頻道，進行網路直播。

九華山地藏庵將網路直播

地藏庵董事長黃俊森說，移居日本的弟弟跟王立誠為鄰居，又是乒乓球友，王得知地藏庵要舉辦圍棋錦標賽，表達願意下指導棋，協助推廣圍棋，還堅持不收禮金，廟方為表達感謝之意，特製一座形如台灣的檜木藝品，將贈給王立誠作為謝禮。

黃俊森表示，王立誠在西元2000年到2002年，連續3年拿下日本棋戰中，獎金最高的「棋聖戰」冠軍，並曾一度手握「棋聖」、「十段」及「王座」三冠，此次來嘉市下指導棋，讓中南部棋界深受鼓舞跟期待，為此，本屆錦標賽增加7段組，共有34人報名參賽。

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