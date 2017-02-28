汪星人高速公路走失 竟自行「報警」處理

2017-02-28 20:07

〔即時新聞／綜合報導〕中國廣西桂林市永福縣26日凌晨1點多，一隻黃金獵犬在附近的高速公路上走失，最驚人的是，這隻汪星人竟還主動「報警」，靠著警察協助，成功回到主人身邊。

據《廣西新聞網》報導，當地警方指出，當時正在高速公路永福路段執勤，突然看到一隻黃金獵犬直直朝他們走來，嘴裡還叼著犬繩。而他們當時以為黃金獵犬的主人就在附近，便沒多加留意，沒想到，這隻黃金獵犬又走到警車旁邊，用前腳趴在車窗上，用一雙大眼看著裡面的兩名警察。

警方表示，在確認附近沒有黃金獵犬的主人跟隨後，因擔心影響交通，便將狗帶到一旁收費站的警務室，並餵食一些吃喝的東西。警方見黃金獵犬的主人久未出現，還一直跟著他們到車上，是就帶回交通大隊上，並透過網路發布訊息，經過熱心人士協尋，最後也成功找到黃金獵犬的主人。

黃金獵犬的主人表示，自己就住在高速公路永福路段附近，而這隻黃金獵犬平時喜歡抓老鼠為樂，當時很有可能是追著老鼠聲就迷路了。他還說，這隻黃金獵犬以前曾在警犬基地短期「上過學」，所以對警察有親切感，迷路時才有「報警」求助的行為。