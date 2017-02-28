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惡房東「張淑晶」出新招！ 房客自助看屋險中招...

2017-02-28  14:31

〔即時新聞／綜合報導〕PTT上一名網友欲租屋、至板橋看房，房東卻將鑰匙放在某處要他自行取得以後再上樓看房，這名網友在沒有見到房東的前提下，一頭霧水，經由鄰居好心提醒「那是張淑晶的房子」才讓他「逃過一劫」。

rent-exp板上一名網友PO文表示：「最近開始找房子，鎖定新板一帶，原本看中輔大附近的打電話去跟房東約，但是她一直推銷我們看板橋的。問了一下板橋是在家樂福附近，想說還在接受範圍內就去看看吧！

到了之後房東叫我自己拿鑰匙（一樓門口有一個箱子他說鑰匙在裡面），給了我一組密碼然後叫我再打給另一個電話；正要研究鑰匙怎麼拿的時候剛好有住戶走下來，可能看了我奇怪問我要幹嘛？我就說要來看房子，那個住戶立刻問說：是四樓嗎？那是張淑晶的房子，不要租！」

網友聽到鄰居的提醒以後「腿都軟了」，和鄰居道謝以後就急忙離去，這名網友也提醒「大家小心」。

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  • 一名要租房子的網友至板橋看屋，卻始終不見房東人影，幸好有鄰居好心提醒「房子是張淑晶的」，他才沒有「中招」。（資料照，記者王定傳攝）

    一名要租房子的網友至板橋看屋，卻始終不見房東人影，幸好有鄰居好心提醒「房子是張淑晶的」，他才沒有「中招」。（資料照，記者王定傳攝）

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