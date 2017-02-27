| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
228連假第3天 國5北上預估將塞到午夜
 首頁 > 生活

228連假第3天 國5北上預估將塞到午夜

國5北上今日上午10點開始湧現車流。（記者林敬倫攝）

2017-02-27  18:00

［記者林敬倫／宜蘭報導］228連假邁入第3天，早上10點開始國5北上湧現車流，從雪隧南口開始最長回堵約6.5公里，隧道內平均車速約30至50公里，下午3點開始，北上就開始實施高乘載管制，高公局說，今年228連假，國5車流受天氣影響，比預期來的少，但壅塞情況仍然要到午夜才會解除，明日則預估晚間10點國5全線可恢復順暢。

連假第3天，原本就被預估是國5車流最多的一天，今日上午10點國5北上就開始出現壅塞狀況，下午從雪隧南口一度回堵6.5公里，高公局於上午11點43分開始，陸續啟動大客車行駛路肩、主線及匝道儀控等措施。

頭城交流道上午回堵約0.5公里，下午3點至晚間8點高乘載管啟動後，頭城、宜蘭及羅東交流道開始湧現車流，回堵約2公里，下午國5北上29.5公里一度發生一部汽車引擎著火的意外，所幸駕駛及時將車停到槽化線，火勢也立即被撲滅，沒有阻礙交通也無人員傷亡，隧道內下午也因一起車輛碰撞事故，一度短暫封閉。

高公局表示，高乘載管制結束後，國道5號還會再湧入一波車流，預估現階段還有3萬輛次停留在東部地區，今日回堵狀況要到午夜12點才會解除，提醒用路人盡量使用替代道路，或多使用大眾運輸工具，也可以利用1968APP，了解路況，避免塞在車陣中。

高公局說，今年因為受到天氣影響，一日遊的旅客減少，國5雪隧內平均時速還有30至50公里，事故也不多，整體路況比預期還要順暢，預估明日車流會再減少，下午才會國5才會出現回堵狀況，晚間10點全線有望恢復順暢。

廣告
  • 高乘載管制啟動後，宜蘭交流道回堵約2公里。（記者林敬倫攝）

    高乘載管制啟動後，宜蘭交流道回堵約2公里。（記者林敬倫攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 228連假 國5 壅塞 雪隧
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
第89屆奧斯卡
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
野餐趣✧豬排飯糰
電鍋菜✧豆腐蒸肉
喝甜湯✧芋頭西米露
檸檬汁能去汙垢？
轉寄

標題：228連假第3天 國5北上預估將塞到午夜


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月27日‧星期一‧丁酉年二月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.