228連假第3天 國5北上預估將塞到午夜

國5北上今日上午10點開始湧現車流。（記者林敬倫攝）

2017-02-27 18:00

［記者林敬倫／宜蘭報導］228連假邁入第3天，早上10點開始國5北上湧現車流，從雪隧南口開始最長回堵約6.5公里，隧道內平均車速約30至50公里，下午3點開始，北上就開始實施高乘載管制，高公局說，今年228連假，國5車流受天氣影響，比預期來的少，但壅塞情況仍然要到午夜才會解除，明日則預估晚間10點國5全線可恢復順暢。

連假第3天，原本就被預估是國5車流最多的一天，今日上午10點國5北上就開始出現壅塞狀況，下午從雪隧南口一度回堵6.5公里，高公局於上午11點43分開始，陸續啟動大客車行駛路肩、主線及匝道儀控等措施。

頭城交流道上午回堵約0.5公里，下午3點至晚間8點高乘載管啟動後，頭城、宜蘭及羅東交流道開始湧現車流，回堵約2公里，下午國5北上29.5公里一度發生一部汽車引擎著火的意外，所幸駕駛及時將車停到槽化線，火勢也立即被撲滅，沒有阻礙交通也無人員傷亡，隧道內下午也因一起車輛碰撞事故，一度短暫封閉。

高公局表示，高乘載管制結束後，國道5號還會再湧入一波車流，預估現階段還有3萬輛次停留在東部地區，今日回堵狀況要到午夜12點才會解除，提醒用路人盡量使用替代道路，或多使用大眾運輸工具，也可以利用1968APP，了解路況，避免塞在車陣中。

高公局說，今年因為受到天氣影響，一日遊的旅客減少，國5雪隧內平均時速還有30至50公里，事故也不多，整體路況比預期還要順暢，預估明日車流會再減少，下午才會國5才會出現回堵狀況，晚間10點全線有望恢復順暢。