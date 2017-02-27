這種天氣竟讓女童穿無袖 網友認為事有蹊翹...

小女孩只穿著單薄的無袖連身裙。（圖取自爆料公社臉書）

2017-02-27 13:29

〔即時新聞／綜合報導〕這幾天大陸冷氣團來襲，各地普遍低溫，在這種天氣出門一定都會穿外套，不過在台中街頭卻被民眾拍到一名在機車後座的小女孩只穿著單薄的無袖連身裙，媽媽卻穿著羽絨外套，這張照片也引起了網友討論，甚至有兩種不同看法的網友互相爭論。

邱姓網友將影片PO上《爆料公社》並寫道：「這種天氣你讓一個小女孩穿著吊嘎啊坐在機車後面！自己穿著羽絨外套，機車踏墊上蹲著一個男生，也穿著羽絨外套。」

影片中的女童看起來很冷蜷縮著身軀，看似在發抖，這影片也引起網友們討論，不少網友認為這家長太扯，自己穿得暖，不顧女童，網友說：「太誇張了，小孩會感冒的」、「小女孩在發抖...看了難過」、「至少也要脫她自己的外在給妹妹穿吧」、「誇張欸妹妹都在抖了」。

不過有另外一種看法的網友認為事有蹊翹，指「可能要聽媽媽怎麼說，事實跟看到的也許有出入」、「或許外套忘記拿了，載孩子回去找」、「很多小孩會堅持不穿」、「也許是小孩自己不要穿外套的，我家妹妹就會這樣很魯不要穿外套」、「我4歲女兒常常不穿外套, 就有可能發生這種情況，如果感冒也是他自己決定的，自己負責」、「會不會是小女孩固執不穿索性讓她冷一次？」、「有些小孩就是很需要經驗累積，挑戰媽媽的理智線，講不聽，就讓她試試看，下次就不會盧小小」、「前陣子寒流又下雨，叫我兩個姪子穿保暖點，還是給我穿短T」。