新竹公園櫻花綻放，夜櫻風情全台最好拍！（市府提供）

2017-02-27 12:38

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹公園近千株櫻花紛紛綻放，成為熱門賞櫻景點，新竹市政府更首度在園內增設燈光，夜晚的櫻花在燈光襯托下，更顯嬌豔浪漫，吸引全國各地攝影愛好者，到新竹市捕捉櫻花日夜風情，甚至稱讚新竹公園是「全台最好拍的賞櫻景點！」

新竹市賞花季25日展開，雖然受到低溫陰雨影響，活動延期，但昨日降雨稍歇，民眾不畏濕冷天氣，趁著228連假全家出動到新竹公園賞櫻，淡色的河津櫻與桃色的山櫻花交錯綻放，悠閒漫步櫻花樹下，彷彿置身日本，遊客直呼「美呆了！」

來自苗栗的攝影愛好者林先生說，新竹公園是全台最好拍的地方，搭火車到新竹車站步行不用15分鐘就可拍到櫻花飛舞的美景，不用跟別人一樣塞在高速公路上，還可一次欣賞到櫻花白天的風情與晚上的浪漫，讓他快門按不停。

城市行銷處表示，新竹公園占地18公頃，園內栽種近30品種、逾800棵櫻花，是新竹市知名的賞櫻勝地，也是全台平地離火車站最近的賞櫻地點，距離新竹火車站只有10分鐘路程，由於交通便利，去年賞花季短短3週，就湧入18萬賞花人潮，今年園內更加裝夜間燈光，讓夜晚的櫻花多了不一樣的迷人風采，歡迎民眾在賞花季期間（即日起自3月19日）來賞櫻！

新竹公園櫻花綻放，夜櫻風情全台最好拍！（市府提供）