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宜蘭之旅通通都是這行程... 網友都笑翻啦！

宜蘭之旅通通都吃蔥油餅的行程。（圖取自爆廢公社臉書）

2017-02-27  11:03

〔即時新聞／綜合報導〕宜蘭出產三星蔥，在當地蔥油餅是有名的名產，到當地一定要去吃看看當地的蔥油餅。有網友在《爆廢公社》分享宜蘭之旅的規劃，但是仔細一看，這規畫居然全是吃蔥油餅的行程，讓不少網友笑翻。

鄭姓網友在《爆廢公社》分享照片和文，寫道：「有哪個廢友看過或實際玩過比這個還廢的行程？歡迎PO上來比一比！」照片中可以看到從早8點30分就開始吃蔥油餅，一直到晚上7點11分都是排蔥油餅的行程，中間只有前往亦順軒買名產的行程不是吃蔥油餅外，其他都是吃餅的行程。

照片PO出後也讓不少網友笑翻留言：「是有多愛吃蔥油餅喇」、「蔥油餅之旅」、「蔥油餅吃到吐行程」、「好強，滿肚子都是蔥油餅」，但也網友認為：「應該是賣蔥油餅的批發商或司機這個是排路線送貨」。

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