談台大論文造假案 曾志朗：多數研究者正直可靠

2017-02-26 22:23

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣大學調查校內郭明良違反學術倫理案，24日報告出爐，解聘兩名正教授，再度引起台灣學界輿論熱議；台灣聯合大學系統校長、中研院士曾志朗認為，多數研究者都正直可靠：「不能因為少數之惡，而破壞社會大眾對科學研究的信賴！」

曾志朗指出，科學界發現跨域合作日增，但衍生領域、語言等不易協調的問題，加上新世代的科技網路等，如圖片造假等，也打擊研究誠信，而亞太地區近年雖研究能量激增，但相關學術論文遭國際期刊撤回的比例也增加，違反學倫情況嚴重，甚至使美國、歐盟等國都警告，要注意國際合作研究對象的學術誠信訓練，否則將不核撥補助。

曾志朗並表示，面對學術界的研究誠信，10年前就有「世界研究誠信會議」（WCRI）展開探討，歷經葡萄牙、新加坡、蒙特婁和巴西等大會，也發現亞太地區的研究倫理推廣上較緩慢，促成「亞太地區研究誠信網絡會議」（APRI Network Meeting）誕生，台灣也由台聯大系統代表，拿下明年度的舉辦權。

曾志朗認為，台灣研究能量不錯，但如何保護好的研究者，至關重要，不能因為少數之惡，而破壞社會大眾對科學研究的信賴，各國合作並成立維護研究誠信的網絡，就是盼確保正直的研究者不受無妄之災；學術上「零容忍」是難達成的理想，但也是絕對標準。

曾志朗說，台灣拿下明年的APRI主辦權跟台大無關，現場也不討論個案，而是從數據探討如何建立「負責任的研究環境」，從教育、防範方面著手，也提供各國的學倫樣態，讓學校、研究機構與政府等，知道如何處理學倫案。

而對於台大郭明良案，曾志朗則說， 尊重台大調查，但重點是學界、社會是否對該報告滿意，而除台大本身的調查之外，教育部跟科技部都應繼續調查，提出更深入的報告以昭公信。