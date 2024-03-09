為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

內情不單純？ 3男爆打「丟丟妹」男友 警依涉殺人未遂建請聲押

警方迅速馳抵並當場逮捕3名惡徒，但3人都宣稱是單純車禍毆人，不認識「丟丟妹」及其男友。（警方提供）

警方迅速馳抵並當場逮捕3名惡徒，但3人都宣稱是單純車禍毆人，不認識「丟丟妹」及其男友。（警方提供）

2024/03/09 16:59

〔記者張瑞楨／台中報導〕有「直播天后」之稱的網紅「丟丟妹」（李明珊），昨天（8日）下午與男友Tommy，開車行經台中市北區，因轎車起步太慢，導致後車輕微追撞，此屬小車禍，Tommy卻被後車3名惡徒，持強棒爆打，還辣椒水攻擊，怪異的是，雙方都宣稱互不認識，檢警卻懷疑內情不單純，今天下午3時許，依殺人未遂等罪名移送法辦，並建議台中地檢署聲請羈押。

此案的疑點，包括雙方互不認識，這又是一場小車禍，一般人不會動武，且車禍發生時，雙方並無激烈爭執，楊男等3人就暴力攻擊，其中，楊男（20歲）先噴辣椒水，另兩名張姓男子（各21歲與27歲）持球棒攻擊，3人動輒肆意攻擊他人，動機恐不單純，疑點甚多。

另外，車禍起因是Tommy駕駛的Range Rover高檔休旅車，行經中清路、太原路口，因綠燈起步慢，被後方豐田轎車追撞，並非Tommy開車撞豐田轎車，可能是楊男等3人，故意追撞前方的Tommy之車，再以此滋事打人。

中市警局二分局通報台中地檢署，中檢也認為此案看似不單純，指示警方深入調查，但至今天下午為止，楊男等3人還是堅稱，不認識「丟丟妹」與Tommy，單純是行車糾紛，也沒有人教唆或授意他們製造車禍事端，進而攻擊Tommy。

「丟丟妹」經紀人也發表聲明指出，豐田車從後方追撞，對方（楊男）指責Tommy綠燈亮卻起步慢，進而噴辣椒水與持球棒揮打，造成Tommy身體多處受傷，「丟丟妹」覺得莫名其妙，Tommy則會提告。

警方今天下午移送3名惡徒，罪名分別是妨害自由與妨害秩序罪，Tommy則控告殺人未遂罪，警方建請台中地檢署聲請羈押，繼續調查內幕。

3名惡徒當場被逮捕，3人異口同聲說，不認識「丟丟妹」及其男友。（警方提供）

3名惡徒當場被逮捕，3人異口同聲說，不認識「丟丟妹」及其男友。（警方提供）

警方於今天下午依殺人未遂等罪名移送中檢，建請檢方聲請羈押。（記者張瑞楨攝）

警方於今天下午依殺人未遂等罪名移送中檢，建請檢方聲請羈押。（記者張瑞楨攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
車起步太慢招惹台中惡徒暴力伺候？丟丟妹經紀人聲明：莫名其妙
2024/03/08 19:10

車起步太慢招惹台中惡徒暴力伺候？丟丟妹經紀人聲明：莫名其妙
對方故意追撞！「丟丟妹」男友被球棒爆打 台中警逮3惡徒
2024/03/08 18:42

對方故意追撞！「丟丟妹」男友被球棒爆打 台中警逮3惡徒
丟丟妹爆行車糾紛！男友遭「球棒毆打」急送醫 經紀人曝詳情喊告
2024/03/08 16:56

丟丟妹爆行車糾紛！男友遭「球棒毆打」急送醫 經紀人曝詳情喊告
丟丟妹出事了！美胸遭燙傷勢曝光 男友緊急陪同就醫
2024/02/27 17:19

丟丟妹出事了！美胸遭燙傷勢曝光 男友緊急陪同就醫
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播