內情不單純？ 3男爆打「丟丟妹」男友 警依涉殺人未遂建請聲押

警方迅速馳抵並當場逮捕3名惡徒，但3人都宣稱是單純車禍毆人，不認識「丟丟妹」及其男友。（警方提供）

2024/03/09 16:59

〔記者張瑞楨／台中報導〕有「直播天后」之稱的網紅「丟丟妹」（李明珊），昨天（8日）下午與男友Tommy，開車行經台中市北區，因轎車起步太慢，導致後車輕微追撞，此屬小車禍，Tommy卻被後車3名惡徒，持強棒爆打，還辣椒水攻擊，怪異的是，雙方都宣稱互不認識，檢警卻懷疑內情不單純，今天下午3時許，依殺人未遂等罪名移送法辦，並建議台中地檢署聲請羈押。

此案的疑點，包括雙方互不認識，這又是一場小車禍，一般人不會動武，且車禍發生時，雙方並無激烈爭執，楊男等3人就暴力攻擊，其中，楊男（20歲）先噴辣椒水，另兩名張姓男子（各21歲與27歲）持球棒攻擊，3人動輒肆意攻擊他人，動機恐不單純，疑點甚多。

請繼續往下閱讀...

另外，車禍起因是Tommy駕駛的Range Rover高檔休旅車，行經中清路、太原路口，因綠燈起步慢，被後方豐田轎車追撞，並非Tommy開車撞豐田轎車，可能是楊男等3人，故意追撞前方的Tommy之車，再以此滋事打人。

中市警局二分局通報台中地檢署，中檢也認為此案看似不單純，指示警方深入調查，但至今天下午為止，楊男等3人還是堅稱，不認識「丟丟妹」與Tommy，單純是行車糾紛，也沒有人教唆或授意他們製造車禍事端，進而攻擊Tommy。

「丟丟妹」經紀人也發表聲明指出，豐田車從後方追撞，對方（楊男）指責Tommy綠燈亮卻起步慢，進而噴辣椒水與持球棒揮打，造成Tommy身體多處受傷，「丟丟妹」覺得莫名其妙，Tommy則會提告。

警方今天下午移送3名惡徒，罪名分別是妨害自由與妨害秩序罪，Tommy則控告殺人未遂罪，警方建請台中地檢署聲請羈押，繼續調查內幕。

3名惡徒當場被逮捕，3人異口同聲說，不認識「丟丟妹」及其男友。（警方提供）

警方於今天下午依殺人未遂等罪名移送中檢，建請檢方聲請羈押。（記者張瑞楨攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法