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風災重創梅樹 「梅之宴」戶外音樂會一樣精采

2017-02-25  16:05

［記者黃明堂／台東報導］卑南鄉利嘉國小梅園「梅之宴」戶外音樂會進入第19年頭，經歷去年風災，老梅樹寥寥無幾，梅花也只剩個位數，但音樂一樣精采，下午吸引千餘人聆聽。

由台東生活美學館與新北市烏來馥蘭朵渡假酒店舉辦的「利卡夢梅之宴‧馥蘭朵戶外音樂」，雖然少了梅花梅樹襯托，但民眾和往年一樣，除了觀眾席，更多人選擇坐在草地，甚至躺著，無拘無束在舒適的天氣中享受美聲。

音樂會由卑南族歡慶歌舞開場，再由來自大武山的金曲獎排灣公主芮斯演唱古老傳奇的排灣情歌，揭開序幕。

音樂會主軸是台灣絃樂團以「用音符彩繪台東的春天」為主題獻藝，成員都是台灣頂尖的絃樂演奏家及大學教授，包括林暉鈞、紀珍安、江靖波、吳孟平、林天吉與楊智欽等，除了演奏巴哈G弦之歌、韋瓦第小提琴協奏曲等世界名曲，也演奏本土望春風、洪千惠的客家民謠，以及李哲藝的蘭陽舞曲等。

利嘉國小梅園原有數十棵老梅樹，19年前開始舉辦梅園音樂會，每年都吸引數以千計的觀眾欣賞，去年颱風梅樹重創，新植梅苗尚未成林，民眾尋尋覓覓，只見一兩朵殘花，但仍湧進大批民眾，學校操場成了大停車場，部落街道也都停滿車子。

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  • 台灣絃樂團以「用音符彩繪台東的春天」為主題獻藝。（記者黃明堂攝）

    台灣絃樂團以「用音符彩繪台東的春天」為主題獻藝。（記者黃明堂攝）

  • 利嘉國小梅之宴音樂會，下午吸引民眾輕鬆聆聽。（記者黃明堂攝）

    利嘉國小梅之宴音樂會，下午吸引民眾輕鬆聆聽。（記者黃明堂攝）

  • 躺著也能聽音樂。（記者黃明堂攝）

    躺著也能聽音樂。（記者黃明堂攝）

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