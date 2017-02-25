安全生活不可不知 老舊熱水器自爆是這原因

2017-02-25 13:44

〔記者王錦義／花蓮報導〕「轟～」熱水器竟然自爆了！花蓮縣消防局最近接獲4起因使用瓦斯燃氣熱水器引發的住宅小火警，經過調查後，發現是部分老舊熱水器，因洩壓安全裝置或過溫防止安全裝置故障或未啟動，導致熱水器自燃或爆炸。消防局指出，現在很多家庭都會裝冷熱二合一的水龍頭，常轉到靠近熱水處而不自知，頻繁開關水造成熱水器容易故障，呼籲民眾定期檢查家中老舊熱水器及水龍頭定位。

消防局火調科調查報告表示，受害民眾指稱，家中熱水器是在無使用狀態下，發生自燃或爆炸的現象，經調查後，產生意外跟民眾的使用習慣，及熱水器的部分安全裝置未啟動有關；現代許多水龍頭的設計，為冷熱二合一的型態，民眾在開啟二合一型水龍頭時，不會去注意是否偏向熱水側，就這樣頻繁、短暫的觸動燃氣熱水器而不知。

消防局指出，部分老舊熱水器，因民眾不自覺開啟熱水管線或熱水管線漏水，當長時間少量用水且觸動熱水器相當頻繁、短時間的反覆，熱水器的洩壓安全裝置或過溫防止安全裝置故障或未啟動時，導致熱水器熱交換器管線過溫及產生高壓，就會造成熱水管壓力過大爆炸且爐火持續燃燒，消防局提醒民眾，一定要特別注意燃氣熱水器的使用安全細節，定期安全檢查。

另外，消防局調查中也發現，民眾有時覺得浴室水壓不足，會在熱水器冷水管前端，加裝加壓馬達以增加供水壓力水壓，一旦出現熱水管漏水，或誤觸長時間開啟少量熱水時，加壓馬達產生的壓力，就可能會啟動熱水器燃燒，而長時間的加熱，就可能造成自燃或爆炸的現象。

局長林文瑞說，水龍頭的使用要注意是定位在冷水或熱水上，避免造成瓦斯浪費及遭遇不必要的潛在風險，同時專業合格的燃氣熱水器承裝技術士進行定期檢查，除審視是否有一氧化碳中毒的風險，也可檢測燃氣熱水器之各項安全裝置是否正常，以維護自我的居家安全。