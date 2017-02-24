到澳洲實習採認學分 樟樹國際實創高中今年招生

2017-02-24 18:31

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市樟樹國際實創高中將於今年暑假招生，開創結合「國際教育」、「實驗教育」及「技職教育」的跨群技職教育，並與澳洲昆士蘭TAFE職業技術學院簽訂合作交流備忘錄，未來樟樹高中學生可至昆士蘭技職學院上課研習及採認學分，教育局技職科長劉金山說，今年首度招生180人，1/3名額提供社區優免，2/3將採取獨招模式招生。

樟樹國際實創高中原為樟樹國中，因為校地面積大，加上近年少子化，地方曾建議改為完全中學，經教育局評估後，認為有增設高職的需求，決定配合市府推動技職教育政策，打造嶄新的實驗性創新技術型高中。

劉金山說，樟樹高中目前設有「多媒體動畫科」、「流行服飾科」，未來將視產業趨勢和需求，增設3至4個科，透過實驗教育精神，結合澳洲昆士蘭TAFE職業技術學院、日本電子專門學校，進行國際教育合作，規劃國外實習課程並採認學分，澳洲為技職教育先進國家，昆士蘭TAFE職業技術學院為當地的職訓中心，同時樟樹高中也會與台師大合作，引進台師大研發的「潛能開發課程」。

市長朱立倫今天為樟樹高中及全市第9座「職業試探暨體驗教育中心」揭牌，教育局長林奕華說，未來樟樹高中招生將採社區優先免試入學及單獨招生兩種，優免報名日期為6月6日至12日，單獨招生為6月21日至23日。#