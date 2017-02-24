| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
圓夢魔法師 讓愛心飛揚
 首頁 > 生活

勞退新制分紅 一人獨領80.6萬

2017-02-24  17:29

〔記者黃邦平／台北報導〕新制勞退基金去年投資收益達515億多元，收益率3.23％，1080萬餘戶個人專戶平均每戶可分配到4000餘元，3月1日起將分配金額到勞工退休金個人專戶；有351萬人分不到1000元，約140萬人可分配超過一萬元，最高的一位分配到80.6萬元，比很多人年薪都還高。

勞工保險局局長羅五湖說，個別分配到的金額要看專戶中累積多少退休金，勞退新制2005年開辦至今11年半，若以月薪3萬元推算，每月老闆提撥6%、1800元到專戶，累計也才提撥20幾萬元，就算是30萬元，乘上去年收益率3.23％，能分到的還不到一萬元，勞工可以每月相對提撥，最高可提撥6%，專戶累計金額才能增加得更快。

依照勞保局統計，這次分配金額最高的專戶高達80.6萬餘元，這名勞工應該原本是高階經理人，勞退新制開辦初期，資方同意將舊制結清退休金移入新制個人專戶，專戶累積金額高達近2500萬元；但這種案例是極少數，這次分配金額不到1000元的有351.3萬戶，約佔32.5％，分配超過1萬元以上的有139.6萬戶，約13％。

羅五湖說，目前新制勞工退休金個人專戶共1080戶，但實際上只有約630萬戶仍持續每月提撥，其餘的多半是學生寒暑假打工時開戶，現在未必繼續工作，提撥斷斷續續或已停止，專戶內金額不多，分配到的收益也少。

勞退新制收益3月1日就會顯示在個人專戶中，羅五湖建議，很多人不知不覺中專戶裡已經累積了可觀的退休金，其實可定期查詢個人專戶變動，才能體會每月默默提撥的好處。

目前要查詢勞退新制專戶，除了親至勞保局各辦事處臨櫃查詢，可用自然人憑證上網，或以手機、平板電腦下載「勞保局行動服務APP」，也可利用土銀、玉山、台新、台北富邦、第一銀行的「勞動保障卡」至發卡銀行ATM查詢，或以郵政金融卡查詢，但銀行、郵局上傳需作業時間，自3月2日起才查得到。

廣告
  • 勞保局長羅五湖建議，勞工可利用多重管道，定期查詢個人勞退新制專戶餘額。（記者黃邦平攝）

    勞保局長羅五湖建議，勞工可利用多重管道，定期查詢個人勞退新制專戶餘額。（記者黃邦平攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 勞退基金 勞退新制
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧肉燥燒鳳翼
焗烤✧培根蘆筍卷
電鍋菜✧絲瓜蝦蛋盅
調味料有下鍋順序？
轉寄

標題：勞退新制分紅 一人獨領80.6萬


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月24日‧星期五‧丁酉年正月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.