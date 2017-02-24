勞退新制分紅 一人獨領80.6萬
〔記者黃邦平／台北報導〕新制勞退基金去年投資收益達515億多元，收益率3.23％，1080萬餘戶個人專戶平均每戶可分配到4000餘元，3月1日起將分配金額到勞工退休金個人專戶；有351萬人分不到1000元，約140萬人可分配超過一萬元，最高的一位分配到80.6萬元，比很多人年薪都還高。
勞工保險局局長羅五湖說，個別分配到的金額要看專戶中累積多少退休金，勞退新制2005年開辦至今11年半，若以月薪3萬元推算，每月老闆提撥6%、1800元到專戶，累計也才提撥20幾萬元，就算是30萬元，乘上去年收益率3.23％，能分到的還不到一萬元，勞工可以每月相對提撥，最高可提撥6%，專戶累計金額才能增加得更快。
依照勞保局統計，這次分配金額最高的專戶高達80.6萬餘元，這名勞工應該原本是高階經理人，勞退新制開辦初期，資方同意將舊制結清退休金移入新制個人專戶，專戶累積金額高達近2500萬元；但這種案例是極少數，這次分配金額不到1000元的有351.3萬戶，約佔32.5％，分配超過1萬元以上的有139.6萬戶，約13％。
羅五湖說，目前新制勞工退休金個人專戶共1080戶，但實際上只有約630萬戶仍持續每月提撥，其餘的多半是學生寒暑假打工時開戶，現在未必繼續工作，提撥斷斷續續或已停止，專戶內金額不多，分配到的收益也少。
勞退新制收益3月1日就會顯示在個人專戶中，羅五湖建議，很多人不知不覺中專戶裡已經累積了可觀的退休金，其實可定期查詢個人專戶變動，才能體會每月默默提撥的好處。
目前要查詢勞退新制專戶，除了親至勞保局各辦事處臨櫃查詢，可用自然人憑證上網，或以手機、平板電腦下載「勞保局行動服務APP」，也可利用土銀、玉山、台新、台北富邦、第一銀行的「勞動保障卡」至發卡銀行ATM查詢，或以郵政金融卡查詢，但銀行、郵局上傳需作業時間，自3月2日起才查得到。
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