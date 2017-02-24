獲環署「營造友善城鄉環境」補助 池上鄉公所今開工

池上鄉公所今天進行營造友善城鄉環境開工動土。（記者王秀亭攝）

2017-02-24 16:53

［記者王秀亭／台東報導］池上鄉近年觀光發展蓬勃，鄉內主要街道仍有髒亂點，池上鄉公所爭取環保署「營造友善城鄉環境」競爭型計畫，拿下拔尖級肯定，獲得2000萬元經費補助，今天上午舉行動土典禮，將用於興建、改建公廁，及主要道路閒置空間綠美化等工程。

台東縣環保局長謝清泉表示，環保署推動「營造友善城鄉環境」競爭型計，今年推派池上、關山及延平3鄉鎮參加競爭，結果全部上榜，池上鄉更是拿下往年以六都的鄉鎮為主要得主的拔尖級補助。

池上鄉公所表示，雖然池上鄉是台東縣環境清潔競賽常勝軍，但鄉內仍有老舊公廁、公共空間需要改善及整頓，營造友善城鄉環境經費不僅會興建一座公廁，老舊公廁部分已有兩處準備改善。

另外，池上火車站前、郵局旁空地因非鄉有土地，卻是池上鄉重要對外門面，可利用這筆經費進行綠美化，景觀地標優質化、讓路面無坑洞等都在改善之列。

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