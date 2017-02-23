興大推出「興翼計劃」 助弱勢生翻轉人生

2017-02-23 14:16

〔記者蘇孟娟／台中報導〕幫助弱勢高中生翻轉人生！中興大學新學年度將推出「興翼計畫」，今年大學個人申請首度增設「興翼招生組」，提供22個名額，透過降低學測檢定篩選標準，放寬弱勢學生的入學門檻，提昇弱勢生入學國立大學的機會，校方並募款成立「興翼獎助學金」，入學清寒生有機會獲4年40萬元的獎助學金，助弱勢生安心求學。

中興大學校長薛富盛說，他出生在澎湖，從小在離島受教育，直到大學才到本島求學，特別感受到偏鄉教育資源的落差，多年來在教育界服務，一直惕勵自己若有機會，一定要幫助弱勢族群求學，現在擔任校長職務，更想進一步幫助弱勢學生進入國立大學求學，助他們透過教育改變人生，推動「興翼計畫」。

興大「興翼計畫」包含興翼招生與興翼獎助學金兩大項，其中興翼招生今年106學年度大學個人申請入學首度增設興翼招生組，透過降低學測檢定篩選標準、簡化甄試流程、降低報名費，放寬弱勢學生入學的門檻。

興翼招生是為經濟弱勢生設立的專組，包含低收入戶、中低收入戶、特殊境遇家庭子女、或經由校長證明確實為經濟弱勢者，分為A（含商管相關學系）、B（含理、工等相關學系）、C（含農學、生科、獸醫等相關學系）3組，共釋出22個招生名額。

薛富盛說，以往申請入學多採計學測要達前標或頂標，但興翼招生各科均只採計均標，學生只要達平均水平即可報名，降低篩選標準，同時免筆試、免面試，學測成績占40%、書面審查60%。

考生報名時，選報一組可填選3個學系為志願，不必個別報考送件，簡化甄試流程。且降低報名費至300元，與目前每學系約900-1200元報名費相較，可大幅減少學生報考的負擔。

此外，薛富盛也發動募款成立「興翼獎助學金」，從今年9月起開放經濟弱勢的大一新生申請興翼獎助學金，提供8個名額，每年10萬元獎助，每人4年合計40萬元。

薛富成說，獎助學金來自校友與企業捐款，大學與企業攜手助學，目前已募款500多萬元，包含大江生醫總經理林詠翔（植物系86年畢）、遠見天下文化事業群董事長高希均（農經系47年畢）、合盈光電董事長許玄岳、富宇建設執行長張世欣（EMBA 102年畢）、精湛建設董事長陳志聲、總太地產開發股份有限公司、麗明營造股份有限公司、華相建設董事長王忠正、文聖診所執行長張秀如、上洋產業董事長吳明富（公行系65年畢）、台中市環中扶輪社等人皆紛紛響應捐款，為清寒學子提供溫暖的扶助。

薛富盛說，愈是弱勢學生愈需要獎助學金，盼助學生入學後提供一筆可維持生活的獎助學金，學生可不必為籌措生活費到處打工，專心向學，才能真正透過教育翻轉弱勢的困境。

響應興翼計畫的合盈光電董事長許玄岳也說，常看到弱勢學生受限經濟因素無法受到好的教育，是很遺憾的事，興翼計畫的名稱取得真好，「興」除了代表中興外，也有復興、興盛意涵，「翼」則是翅膀，學生是國家未來的主人翁，要把國家的翅膀興盛，需要學校與企業的努力，他深信從困苦環境中出身的孩子會特別有衝勁跟韌性，也希望興翼計畫能持續發展與傳承，協助更多的學子。

就讀興大歷史系大二的葉耕呈，家中僅依靠父親在工地打零工的薪水及母親在菜市場兼職的補貼作為收入來源，自高三起，他每年寒暑假皆會去打工，自行籌措生活費，上學期申請學校助學功德金獲得2萬5千元的補助，學費也獲部分減免，大幅減輕他經濟上的負擔。

葉耕呈是從私校轉學至興大，他直言明顯感受到國立大學的學生大多來自不錯的高中，同時家庭環境都還不錯，相較之下，來自社區高中且家境不寬裕的他，更加珍惜學習的機會以及學校給予的協助。

他說，大學生為了打工籌措生活費，太過勞累而荒廢學業是蠻常見的狀況，他也盡量學期間不工讀，多利用寒暑假賺的錢支付開銷，平時能省則省，肯定學校今年推出興翼獎助學金，對學生來說是很高額的獎助學金，有助讓學生可以專心於學業。