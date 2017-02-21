交部提6項改善措施 遊覽車公會多不認同
2017-02-21 18:38
觀光局、公路總局面對即將來臨的228連續假期所採取的措施，遊覽車公會全國聯合會提出多項質疑。示意圖。（資料照，記者黃耀徵攝）
〔記者鄭瑋奇／台北報導〕對於交通部表示觀光局、公路總局面對即將來臨的228連續假期所採取的6項改善措施，遊覽車公會全國聯合會提出多項質疑，認為管制超過10年以上遊覽車，不得行駛海拔500公尺以上山區道路，有矯枉過正之嫌；畢竟超過10年以上車輛只要保養得宜，機械是沒有問題。
對於旅遊產品行程時間較長必須替換駕駛，遊覽車公會認為如兩駕駛同在車上，則一樣受勞基法規範，兩人均違背勞基法規定；若一人先至指定地點替換，則該名替換人員長途跋涉至指定地點，是否也是屬於工作時間。且在台灣駕駛已缺乏狀況下，能否找到足夠且合乎資格駕駛也是一大問題。
公路總局將公布評鑑成績優良業者供國人參考選用，及將嚴審評鑑成績丙、丁等業者提供之遊程、駕駛等，遊覽車公會也認為，源頭在旅行社或租車團體安排不當行程，及租用遊覽車要用得久這種貪圖方便及便宜費用的不良心態導致，完全怪罪遊覽車業者不公。
召回老車嚴檢方面，超過10年以上遊覽車依規定每年需定期檢驗3次，也就是每4個月要定期檢驗一次，各監理所站或檢驗廠只要落實檢驗即可收其功效；遊覽車公會認為現今再額外召回臨檢並無助益，僅是在虛應故事對社會大眾交代罷了，如此造成業者的困擾，令業界憤怨。呼籲給予18年以上車輛報廢補助，讓老舊車輛退場，使市場車輛數降低才是正確做法。
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