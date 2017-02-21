府城登高公益賽啟動 林義傑：歡迎賴清德參賽…
2017-02-21 13:16
台南第3屆登高公益賽將於4月23日在香格里拉遠東台南飯店大樓登場，今年邀請知名超馬悍將林義傑（右七）代言。（記者王俊忠攝）
〔記者王俊忠／台南報導〕台南第3屆垂直登高公益賽將於4月23日在香格里拉遠東台南飯店大樓登場！今年邀請知名超馬悍將林義傑代言，鼓勵選手挑戰自我極限，預計捐款可達百萬元，全數捐助台南家扶中心，名額1200人，目前報名者已近千人，請民眾把握最後報名機會。
林義傑表示，遠東香格里拉飯店辦登高運動賽，運用盈餘幫助弱勢家庭親子，很有意義，值得民眾參與，顯示社會價值不只是利益，更有愛心。有媒體問他是否歡迎南市長賴清德報名參賽？林說，歡迎啊！但一口氣要爬40層樓，賴市長如要參加可能要先訓練一下！
香格里拉台南飯店行銷部總監雷穎杰表示，過去兩屆賽事都吸引10餘國、上千位運動好手角逐，垂直攀登40層樓、上千個階級攻頂到府城眾大樓的最高點，兩年活動捐款76萬多元給台南家扶，今年累計捐款可望破百萬元。
活動代言人林義傑是國際知名極地探險家，曾挑戰南極冰原、亞馬遜叢林及中國大戈壁等極限賽事，是世界四大極地超級馬拉松巡迴賽總冠軍，曾徒步111日完成人類首次橫渡撒哈拉沙漠壯舉，震驚世界，被好萊塢巨星麥特戴蒙拍攝成紀錄片「決戰撒哈拉」。
飯店說，本屆登高賽開放1200位名額參賽，分為個人男子組（450人）、個人女子組（350人）及團體組（每組10人，共40組），每人報名費600元，開放15歲以上民眾網路報名，3月15日截止報名，參賽獎品豐富，最大獎有市值逾10萬元的50坪總統套房住宿券，額滿截止。
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