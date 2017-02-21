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血汗餐廳！實習生離職 竟遭求償59萬元

離職實習生及員工出面控訴業者。（記者張菁雅攝）

2017-02-21  12:37

〔記者張菁雅／台中報導〕2名餐旅系大學生去年7月到台中市某家高檔餐廳實習，因不堪超時工作，身體過度勞累，在今年1月初離職，卻遭餐廳業者以未提前預告離職為由，向每人求償59萬元。當事人及家長今天在市議員張耀中陪同下出面控訴業者，並要求勞工局維護勞工權益。

王同學、呂同學去年7月到這家餐廳實習，月薪是2萬8元，王媽媽出面表示，女兒一天工作10幾個小時，卻沒有加班費，因為是老闆幫她們打卡，打完卡繼續工作，甚至去年9月28日颱風照常上班，不但如此，老闆常飆罵員工，女兒因睡眠不足、壓力太大，身體已出狀況。

呂同學也說，她每天至少工作12小時，老闆以動作太慢為由，要求她做完工作才能下班，不但沒有加班費，薪水還會被扣，有一次只領到1萬6000多元。

同樣已離職的餐廳主廚表示，老闆常罵員工「你是白癡嗎？你沒有腦嗎？請你幹嘛」，對實習生的言語暴力更多。

2名實習生及主廚、助手在今年1月初相繼離職，依照餐廳的勞動契約，員工若要離職必須在「3週前口頭告知、20天前提出離職單」，4人未依規定辦理，被業者要求賠償營業損失1天1萬元，共31天，精神撫慰金1天1萬元，共28天，合計每人需賠償59萬元。

張耀中說，實習生也應該受到勞基法保障，更何況這家餐廳的勞動契約明顯不合理，他要求勞工局盡速調查並開罰。

勞工局副局長林敬璋表示，初步調查，該餐廳員工每月加班時數超過46小時上限，工作7日未休1日，已違反勞基法，依法可裁罰雇主2萬元至100萬元；另外，勞動契約若牴觸勞基法，是無效的，勞基法並未規定勞工離職必須提前預告。

餐廳老闆對此不做回應，僅表示已委託律師處理此事。

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  • 離職員工遭業者求償59萬元。（記者張菁雅翻攝）

    離職員工遭業者求償59萬元。（記者張菁雅翻攝）

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相關關鍵字： 加班費 勞基法 實習 慣老闆 血汗企業 餐廳
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