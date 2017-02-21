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4高中生躲廁所逃票 台鐵不縱容逃票要追罰

2017-02-21  11:45

〔即時新聞／綜合報導〕4名就讀於基隆高中的學生昨日被網友發現躲在223車次八堵到松山普悠瑪列車的廁所中，而躲進廁所中的原因疑似是因為要逃票，影片被分享至臉書粉絲專頁《爆料公社》後引起撻伐。針對逃票事件，台鐵方面表示將會對此追查，主動加罰二分之一車資，強調不會縱容逃票的乘客。

綜合媒體報導，當時這4名學生從八堵站上車，疑似為了逃避42元的車資躲進無障礙廁所內，隨後一名背著小孩的母親要上廁所，都只能在外苦等20分鐘，即使有工作人員敲門，但學生就是不出來，等到列車抵達松山站，4名學生才開門出來。

而基隆高中校方今回應，表示學生當時使用悠遊卡進站搭車，但不知道不能搭乘必須買票的普悠瑪列車，在搭錯車後才會躲進廁所，目前已加強輔導，且學生都對此認錯並十分後悔。

台鐵方面則指出，將會對此主動追查，並且加罰車資，不會縱容逃票行為。台鐵八堵站人員也指出，普悠瑪、太魯閣號上車後都會廣播，無票上車會加收50%，希望學生注意。

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  • 針對學生逃票事件，台鐵方面表示將會對此追查，主動加罰二分之一車資，強調不會縱容逃票的乘客。（圖擷取自爆料公社）

    針對學生逃票事件，台鐵方面表示將會對此追查，主動加罰二分之一車資，強調不會縱容逃票的乘客。（圖擷取自爆料公社）

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