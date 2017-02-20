台灣燈會9天40噸垃圾 約桃園總量4成2

2017-02-20 13:06

〔記者林國賢／雲林報導〕2017台灣燈會圓滿落幕，9天吸引1300萬人次參觀，總計產生約40噸垃圾，其中資源垃圾約20噸，比去年桃園燈會垃圾量減少57.27％。

縣環保局副局長張喬維表示，虎尾燈區每天垃圾量約4.7噸，其中垃圾佔2.11噸、可回收資源垃圾2.24噸、廚餘0.36噸，燈區期間共除有2600人次清潔人力外，另出動1500多位環保志工、替代役男協助垃圾分類減量，維護燈會乾淨，是這次燈會最辛苦幕後英雄之一。