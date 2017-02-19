日本女孩最夯pose？ 400年可愛進化史看這裡

各個時代的日本女高中生。（圖擷自YouTube）

2017-02-19 20:19

〔即時新聞／綜合報導〕進化史！日本交友軟體「Snow」近日爆紅，在台日韓等地大受歡迎，日前與電信公司Docomo合作推出一支廣告，內容集結各個時期日本女高中生最愛用的pose，廣告釋出後頗受好評。

廣告與日本女子團體「東京パフォーマンスドール」合作，整理出從1684年到2016年，近400年來的進化史，日本女孩最常用的手勢與動作，例如1684年女孩最常使用「回眸」，到了2016年時已變成用手指比出愛心手勢。

其他時期包括1915年用手指摸嘴唇、1970年代的叛逆風、1980年代模仿玉女雙手比YA、1995年澀谷風。進入2000年後被「嘟嘴」取代，2008年改為扮鬼臉、2015年則是大絕招「牙齒痛」。廣告16日釋出後頗受好評，許多人認為勾起自己的時代回憶。

相關影片請見：

每個年代流行的動作。（圖擷自YouTube）

1684年女孩較不常使用動作，當時會使用回眸技巧。（圖擷自YouTube）