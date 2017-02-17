康姓司機至少連上12天 蝶戀花已違4項勞基法

2017-02-17 19:56

〔記者張凱翔／台北報導〕北市勞動局今四度到蝶戀花旅行社勞檢，查獲日前缺失的二月二日、九日司機班表，確認康育熏從一月廿九日至二月九日連續出勤十二天，已違反《勞基法》卅六條第一項規定，另外蝶戀花因沒有設置康姓司機的勞工名卡、工資清冊及出勤紀錄又違反三項《勞基法》，勞動局表示依法原最高可罰三三〇萬元，若再以第七十九條加重開罰可達四九五萬元。

北市勞檢處今第四次勞檢蝶戀花，取得日前「不翼而飛」的二月二日及九日司機班表，確認康育熏從一月廿九日上班到隔月九日，至少連上十二天班，依《勞基法》卅六條之一可處二萬元以上、一百萬元以下罰鍰；另外蝶戀花沒有設置康姓司機的勞工名卡、工資清冊及出勤紀錄，分別違反同法第七條、第卅八條、第卅條，除第七條可處二萬元至卅萬元罰鍰外，另兩條最高皆可罰一百萬元罰鍰，總罰鍰最高可達三三〇萬元。

勞動局長賴香玲表示，除三三〇萬元以外，若依最新《勞基法》第七十九條規定，勞動局可依違法事業單位規模、違反情節再加重罰，最高可再多罰原罰鍰法定最高額的二分之一，也就是三三〇萬元再加罰一六五萬元，總共可罰到四九五萬元；勞動局將配合中央「旅行社及遊覽車客運業聯合稽查專案計畫」，對經常性違規、違規情節重大或評鑑不佳之旅行社業者，或經評鑑為丙等或丁等之遊覽車業者，針對勞保、超時工作、連續出勤進行勞檢，並於四月廿日前完成稽查。

另外勞檢處主祕吳夢麟表示，除目前掌握的班表資料外，尚有其他物證如行車記錄器還在檢調單位手上，因此康育熏是「至少」連續上班十二日，實際上可能超過，屆時調閱相關資料若發現還有其他違規的部份，會繼續開罰。