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「府城歷史文化資訊平台」上線 供民眾查詢使用

2017-02-16  20:42

［記者劉婉君／台南報導］「府城歷史文化網際網路空間資訊平台」即日起上線，整合南市舊府城地區昔、今不同時代的地理圖資，供各單位及一般民眾查詢使用，明天上午10時，並將在古都基金會舉行說明會，介紹平台的使用方法。

文化局表示，台南市的舊府城地區經歷荷據、明鄭、清領、日治及民國等不同政權的治理與發展，累積了豐富的歷史與人文資產，也留下不同時代的地理圖資，文化局將府城歷史地圖歸納整理後，委託財團法人古都保存再生文教基金會建置「府城歷史文化網際網路空間資訊平台」，除文化局既有的文化資源調查成果，並加入都市計畫、測量地形圖及土地地籍等現況圖資。

該平台也是南市歷史文化資源的雲端資料庫，讓民眾可以便利、簡單地查詢到原本不易取得的政府資訊，以及不同時代的圖層套疊分析應用，提升公共政策議題參與及討論的品質。

古都基金會指出，平台以免費、資源共享為原則，可在多種作業系統上執行，亦可以手機、平板裝置瀏覽，使用者還可免費下載軟體編輯使用。

文化局表示，未來將進一步提升平台資料的協作功能，除提供民眾將建置的資料上傳、套疊圖層分析應用、建立主題圖層外，並將持續累積相關文史資料，豐富平台內容，期能進一步透過平台促成跨機關資訊交流，及與民間智庫協同合作的可能，網址「府城歷史文化網際網路空間資訊平台」。

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  • 「府城歷史文化網際網路空間資訊平台」上線。（記者劉婉君攝）

    「府城歷史文化網際網路空間資訊平台」上線。（記者劉婉君攝）

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