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防止司機長工時過勞 看看歐盟怎麼做

2017-02-16  20:45

〔即時新聞／綜合報導〕蝶戀花旅社一日賞櫻團遊覽車在國道翻覆釀33死，讓司機過勞問題引發討論，有立委也指出應檢討司機工時制度。看看歐盟作法，其規定司機每天駕駛上限為9小時，持續開車4個半小時就必須休息45分鐘。

《中央社》報導，歐洲聯盟執行委員會（European Commission）為防業者不當競爭、促進交通安全及保障工作條件，規範司機每天不得駕駛超過9小時，開車持續4個半小時就必須休息45分鐘，其可拆成先休30分鐘另再休15分鐘。

司機每週駕駛時間也不得超過56個小時，每週有2次可延長1小時至10小時，但兩週不得超過90個小時，也就是第一週工作56小時，第二週最多開車時數上限為34小時。這些規範則會透過行車計時記錄持續監控。

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  • 蝶戀花遊覽車翻覆讓司機過勞問題引發討論。看看歐盟作法，其規定司機每天駕駛上限為9小時，持續開車4個半小時就必須休息45分鐘。圖為遊覽車示意圖。（資料照，記者歐素美攝）

    蝶戀花遊覽車翻覆讓司機過勞問題引發討論。看看歐盟作法，其規定司機每天駕駛上限為9小時，持續開車4個半小時就必須休息45分鐘。圖為遊覽車示意圖。（資料照，記者歐素美攝）

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