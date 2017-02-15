中南部空品不佳，敏感族群留意。（翻攝自環保署空氣品質監測網）

2017-02-15 08:39

〔記者楊綿傑／台北報導〕出門上班民眾注意！中南部今天上午空氣品質指標（AQI）普遍都在對敏感族群不健康的「警戒橘」，部分測站更達對所有民眾不健康的「不良紅」，民眾應留意。

根據環保署空氣品質監測網資訊，「警戒橘」地區包括苗栗、台中、彰化、南投、雲林、嘉義、高雄、屏東等地，至於台中忠明、高雄小港及前鎮測站更達「不良紅」，指標污染物均為細懸浮微粒（PM2.5）。

環保署提醒，警戒橘地區，包括患有心血管、呼吸道疾病，以及抵抗力較弱的老人和有幼童，應該避免在戶外劇烈活動；「不良紅」地區所有民眾都應該提高警覺，注意健康維護。