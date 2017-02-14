惡劣！嘉義東石發現20餘袋棄置死鴨

防疫人員將棄置的死鴨運送到焚化爐銷毀。（記者林宜樟翻攝）

2017-02-14 09:54

〔記者林宜樟／嘉義報導〕禽流感疫情升溫，嘉義縣昨天傳出有私宰烏骨雞染上H5N6 禽流感，昨天傍晚民眾又發現嘉義縣東石鄉副瀨村六腳大排出海口有20多袋死鴨，嘉義縣家畜疾病防治所防疫人員立即進行消毒，今天早上由化製車將死鴨運至鹿草焚化廠銷毀，檢體送嘉衛所檢驗。

嘉義縣府昨天獲報，副瀨漁港安檢所旁的海邊有20多袋死鴨，防疫人員到場發現，每袋中約有3到5隻不等成年鴨，約有數十隻，屍體已經發臭，已銷毀並送驗。

防疫人員研判，可能是從六腳大排上游一路流到海裡，退潮後擱淺在岸邊；家畜疾病防治所呼籲，禽農若發現有異常死亡現象請立即通報家畜所，不可隨意棄置死亡禽體。