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死者家屬招魂 國5事發路段分3個時段交管 疑出遊起口角 女教師遭研究生友人勒斃棄屍
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惡劣！嘉義東石發現20餘袋棄置死鴨

防疫人員將棄置的死鴨運送到焚化爐銷毀。（記者林宜樟翻攝）

2017-02-14  09:54

〔記者林宜樟／嘉義報導〕禽流感疫情升溫，嘉義縣昨天傳出有私宰烏骨雞染上H5N6 禽流感，昨天傍晚民眾又發現嘉義縣東石鄉副瀨村六腳大排出海口有20多袋死鴨，嘉義縣家畜疾病防治所防疫人員立即進行消毒，今天早上由化製車將死鴨運至鹿草焚化廠銷毀，檢體送嘉衛所檢驗。

嘉義縣府昨天獲報，副瀨漁港安檢所旁的海邊有20多袋死鴨，防疫人員到場發現，每袋中約有3到5隻不等成年鴨，約有數十隻，屍體已經發臭，已銷毀並送驗。

防疫人員研判，可能是從六腳大排上游一路流到海裡，退潮後擱淺在岸邊；家畜疾病防治所呼籲，禽農若發現有異常死亡現象請立即通報家畜所，不可隨意棄置死亡禽體。

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  • 嘉義縣東石鄉副瀨漁港安檢所旁發現棄置死鴨。（記者林宜樟翻攝）

    嘉義縣東石鄉副瀨漁港安檢所旁發現棄置死鴨。（記者林宜樟翻攝）

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