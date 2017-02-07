吊車抬媽祖 白沙屯媽祖進駐台灣燈會虎尾燈區
2017-02-07 15:07
白沙屯媽祖出動吊車進駐燈區。（記者廖淑玲攝）
〔記者廖淑玲／雲林報導〕白沙屯媽祖今天進駐台灣燈會虎尾燈區，還動用吊車將媽祖鑾駕抬上6米高坐台，現場隨行信徒熱烈喝采，白沙屯拱天宮主任委員洪文華等人歡迎全國媽祖信徒燈會期間到虎尾拜媽祖、賞花燈。
台灣燈會雲林虎尾主燈區昨晚全區滿載測試，明天起連續3天試營運，每天下午5點半至晚上10點半開放入園賞燈，由於燈區佔地40公頃，雲林縣溪義學會志工建議遊客最好穿休閒鞋或運動鞋，自備椅子及飲用水且進入燈區前一定要先上廁所。
今天苗栗拱天宮白沙屯媽祖由虎尾順安宮「糖廠媽」陪同，進入虎尾燈區宗教區安座在6米高的坐台，洪文華指出，白沙屯媽祖首度進駐台灣燈會燈區庇護萬民及台灣國泰民安，現場佈置的照片則由雲林縣至善文化協會提供。
雲林縣政府新聞處長張凱傑指出，台灣燈會虎尾主燈區11日晚上開燈，主燈「鳳凰來儀」昨試燈後，吸引許多民眾前來欣賞，明天起試營運，歡迎遊客先睹為快。
台灣燈會主燈區在虎尾高鐵特定區、農博生態公園，分為核心燈區、迎賓燈區、主題燈區3大燈區，核心燈區有「鳳凰來儀」主燈與「牛轉乾坤」、「祥獅獻瑞」、「鳥囀花開」3座副燈，主燈高23公尺，超過1萬9000組燈光組成，任何角度都可欣賞到主燈的魔幻美景，偶戲春秋高8公尺布袋戲明星震撼臨場，呈現雲林布袋戲故鄉絕佳風華。
燈會11曰正式開幕後開園時間，平日週一至週四下午2時至晚間10時，假日週五至週日上午10時至晚間10時30分；規劃7處停車場，汽車2萬5000席、機車6900席、遊覽車350席。
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