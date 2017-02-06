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違法爆肝設計業 網友揭發血汗內幕！

2017-02-06  17:28

〔即時新聞／綜合報導〕設計「慘」業？1名網友4日在批踢踢上，爆料友人面試設計業悲慘經驗，面試36家公司，僅4間確定有加班費，部分公司不是給低薪，要不就是義務加班，原PO表示，面試多間才知這產業多血汗，連找合法工作都很困難，網友氣得大罵「踐踏人才」、「垃圾公司倒一倒」。

1名網友4日在批踢踢八卦板上爆卦〈設計慘業-面試36家只有4家合法〉，分享朋友的求職慘痛經驗。其一為有間公司要應徵美編，開價21K，卻要懂印刷、跑展場、規劃設計，求職者問幾點上下班，面試官反打迷糊仗，「我很難具體的回答你這個問題」。

更可惡的是，還有公司直接把求職者當員工用，丟給應試者一疊資料，回家做份平面廣告，再決定是否進入複試，但被問到是否需要加班，竟理直氣壯地鬼扯，「對啊，準時上下班，我們公司都是固定週末加班」、「大家都會來，不是一個人加班而已」。

對此，有網友直言，「台灣設計業沒救了，比爛而已」，也有人抱不平，「設計學的門檻也不低」，但「一直都很血汗」，還有人反諷，「設計喔，你乾脆寫有加班費的比較快」，多數網友則表示，「我看不是只有設計這樣吧」。

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  • 設計系新鮮人面試多家公司，經驗超慘痛。（情境照）

    設計系新鮮人面試多家公司，經驗超慘痛。（情境照）

  • 1名網友爆卦揭露設計業有多血汗。（圖擷取自批踢踢八卦板）

    1名網友爆卦揭露設計業有多血汗。（圖擷取自批踢踢八卦板）

  • 消息曝光後，引發網友熱烈討論。（圖擷取自批踢踢八卦板）

    消息曝光後，引發網友熱烈討論。（圖擷取自批踢踢八卦板）

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