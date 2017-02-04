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屏東天氣好 熱博陸續湧進80萬人次

屏東熱博陸續湧進80萬人次。（記者李立法攝）

2017-02-04  17:12

〔記者李立法／屏東報導〕南台灣天氣好，屏東熱博開園以來陸續湧進80萬人次，大年初四還創下單日16萬人次入園記錄，屏東縣長潘孟安今天在熱博花果園區和遊客一起辦桌品嚐在地農產品烹調的美味佳餚，並邀請國人到屏東作客。

屏東熱帶農業博覽會自1月21日開園到今天上午為止，入園遊客人數將近80萬人次，期間除夕休園一天，大年初一至初五春節期間共湧入64萬人次，熱博將開園到2月28日，有機會挑戰去年創下的145萬人次佳績。

屏東縣政府今天在熱博花果園區舉辦「田園餐桌樂」活動，事前在網路開放給民眾訂桌，每桌3500元，共10道菜，選用園內各特色田區食材，包含小白菜、彩葉萵苣、多色小彩椒、檸檬、沉香、玫瑰、向日葵、可可、青草等農作，烹煮出各式美味佳餚，藉此推廣屏東優質農產，吸引300多位遊客訂桌。

縣長潘孟安表示，能夠在美麗的花果園區辦桌品嚐美食，是一大樂事，歡迎國人到屏東來享受溫暖的陽光和好吃的在地農產佳餚。

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  • 屏東熱博「田園餐桌樂」，辦桌品嚐在地農產品烹調的美味佳餚。（記者李立法攝）

    屏東熱博「田園餐桌樂」，辦桌品嚐在地農產品烹調的美味佳餚。（記者李立法攝）

  • 屏東熱博「田園餐桌樂」，縣長潘孟安也上場露一手廚藝。（記者李立法攝）

    屏東熱博「田園餐桌樂」，縣長潘孟安也上場露一手廚藝。（記者李立法攝）

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