國人米穀消費量大減 「寶島叫賣哥」力推國產米

2017-02-04 15:09

〔記者林彥彤／台北報導〕國人消費米穀產量近年遞減嚴重，為推廣國產米穀與雜糧，農糧署自去年舉辦「米穀雜糧烘焙競賽」，參賽者展現創意做出包含無麩質手工米餅乾、洛神輕乳酪米蛋糕等各式糕點，今天延續該活動，在台北車站舉辦「2017嚴選特色米榖雜糧精品推廣活動」，現場邀請叫賣哥「葉昇峻」與藝人「馬力歐」與民眾互動，推廣國產米。

農糧署糧食產業組組長林傳琦指出，過去國人飲食習慣多以米飯為主食，民國70年每人每年米穀消費量曾高達100公斤，但統計去年每人每年米穀消費量，卻僅有45公斤。

林傳琦表示，其實國產米的特色很多，包含特殊口感以及米香等，都是創作各式美味料理的好原料，因此農糧署去年就舉辦「米穀雜糧烘焙競賽」，參賽者都必須以30%的國產米穀或雜糧為主原料，創意製作出各式不同美味糕點。

今年繼續延伸該活動，邀請叫賣哥葉昇峻與藝人馬力歐叫賣國產米及相關創意料理，有包括無麩質手工米餅乾、洛神輕乳酪米蛋糕、紅藜鳳梨酥以及菜圃香辣棒等，現場民眾熱烈響應。

林傳琦最後表示，從去年到今年一系列的活動，就是希望不僅是鼓勵生產端，也可以連接消費端，進而推廣國產米。