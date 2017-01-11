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澎湖春節敬老平安禮金 百歲人瑞領第一份

2017-01-11  18:46

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕農曆年節將近，澎湖春節敬老平安禮金即日起發放，年滿65歲以上、設籍澎湖長者可領3000元，澎湖縣長陳光復也親送第一份禮金，給現居澎湖年齡最長的104歲吳玉阿嬤，並將關懷延伸至弱勢族群，致贈惠民啟智中心加菜金。

今年澎湖春節敬老平安禮金，符合資格者計15577人，較去年多出471人，由於金額過於龐大，社會處動員60人前往選委會點鈔裝袋，並派出戒護警力，陳光復由社會處長蘇啟昌陪同，首先關心準備作業情形，並且慰勉點鈔人員的辛勞。即日起委由各村里辦公處發放，發放日期即日起至3月13日止。

首份敬老平安禮金，由陳光復前往啟明里探視百歲人瑞吳玉阿嬤，並親自送上春節敬老平安禮金，高齡104歲的吳奶奶，是目前居住在澎湖年紀最大的人瑞，身體相當硬朗，仍可自己外出運動散步，陳親切慰問生活起居情形，並向吳玉阿嬤拜早年，讓老人家深感窩心，互動融洽，場面和樂溫馨。

隨後，陳光復也前往位於馬公市的惠民啟智中心致贈春節慰問金及禮品，表達慰勉與關懷心意。看到院童們，陳縣長主動趨前逐一問候，親切互動，互道新年快樂，並合影留念，場面歡樂、溫馨。對於全體工作同仁長年所付出的愛心與辛勞，他表示由衷感謝。

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  • 澎湖縣長陳光復致贈百歲人瑞，第一份春節敬老平安禮金。（記者劉禹慶攝）

    澎湖縣長陳光復致贈百歲人瑞，第一份春節敬老平安禮金。（記者劉禹慶攝）

  • 澎湖縣長陳光復前往選委會，慰問點鈔人員辛勞。（記者劉禹慶攝）

    澎湖縣長陳光復前往選委會，慰問點鈔人員辛勞。（記者劉禹慶攝）

  • 澎湖縣長陳光復前往惠民啟智中心，致贈春節加菜金。（記者劉禹慶攝）

    澎湖縣長陳光復前往惠民啟智中心，致贈春節加菜金。（記者劉禹慶攝）

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