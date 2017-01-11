這張照片讓網友笑翻 笑稱：是丐幫聚會？

2017-01-11 16:52

〔即時新聞／綜合報導〕江湖在走，甘蔗要有？中國一間超市日前舉辦甘蔗特賣活動，只見排隊等候結帳的民眾人手都好幾枝甘蔗，宛如武俠小說中丐幫幫眾聚會人手一隻打狗棒的模樣。網友將照片轉發至臉書社團「爆笑公社」隨即吸引網友討論，更有網友笑稱「如果拿著一直敲地就更像了！」

一名網友在臉書社團「爆笑公社」貼文表示「中國超市的甘蔗特價中，為什麼我會覺得

像是丐幫在聚會」，只見照片中每位顧客手中都著甘蔗，宛如丐幫幫眾手中所持的竹棒，貼文一出隨即吸引網友討論，網友留言表示「打狗棍法大會師」、「原來是丐幫」，由於每位顧客都要找店員結帳，讓網友不禁笑稱「所以店員是幫主洪七公嗎？」、「大家都對收銀員吐痰嗎？」也有網友看完後認真回覆表示「中國的小結太多，還是台灣的漂亮！」