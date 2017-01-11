去年日湧上萬車次 慢城三義春節執行交管
2017-01-11 12:21
〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣三義鄉的木雕、舊山線鐵道魅力迷人，於去年春節連假，平均每天湧入超過1萬5000車次，苗栗警分局於1月27日到2月1日，為期6天的春節假期，將執行交通疏導管制，警方請民眾配合。
警方表示，三義水美街壅塞時，由中山高進入三義交流道所有車輛，指引左轉至台13線向南，分流經苗140線往苑裡交流道上國道3號，紓解三義水美街之車流。
台13線北上車輛，指引右轉苗51線上中山高或左轉西湖路北上，或指引指揮管制車流，沿台13線由銅鑼交流道上中山高。台13線南下車輛，在台13線八股路口指引車輛右轉經苗130線往苑裡交流道上國道3號。
水美街前段九鼎軒、桐花戀人、龍邦超商等店家前，擺設交通錐禁止車輛臨時、併排停車，道路中央放置交通錐，車輛禁止迴轉；中正路段賴新魁及金榜麵館前道路兩側開放順向停車，道路中央放置交通錐禁止車輛迴轉；三義加油站及苗51線車亭加油站外圍擺設交通錐禁止臨時、併排停車；加油站派員引導車輛至加油站前100公尺處迴轉進入，避免於三義交流道口壅塞。
另，台13線水美街與裕隆公司北門口往三義交流道方向，實施強制分流管制，沿台13線前往台中、后里車輛行走外車道，欲上國道車輛請行走內車道，加快車流行車速度。
警方表示，除動員所有警力，並運用義交、義警、民防、志工、守望相助隊等民力，共同投入尖峰時段交通疏導工作，並利用電子看板（CMS）及傳播媒體宣導及於重要路口增掛行車方向指示告示牌，讓鄉親詳實掌握道路障礙、交通流量及事故等最新路況資訊，確保交通順暢安全。
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