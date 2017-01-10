| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
高粱創意酒款 歡慶十五週年
 首頁 > 生活

小表弟把甜點吃光 網友想出了「最可愛報復」！

2017-01-10  00:12

〔即時新聞／綜合報導〕甜點被吃光了怎麼辦？國外有網友因為甜點被7歲的小表弟吃光，因此想出了「最可怕」的報復方式，他將紅蘿蔔切成小塊，包在糖果紙裡，外觀看起來就和一般糖果沒兩樣，之後再拿這些糖果，來迎接明天要來訪的小表弟！

《都市報》（METRO）報導，該名網友在論壇「Reddit」發文，表示上週末小表弟把他所有的甜點給吃光，於是才想出這招辦法「報復」，有網友就大讚這招高明，希望原PO之後要更新小表弟的反應。

廣告
  • 網友將紅蘿蔔切成小塊，包在糖果紙裡。（圖擷取自METRO）

    網友將紅蘿蔔切成小塊，包在糖果紙裡。（圖擷取自METRO）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 國外趣聞 糖果 趣聞
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤鳳梨雞球
收藏✤咖哩料理50道
糖心蛋怎麼做？
煮一杯完美熱巧克力
轉寄

標題：小表弟把甜點吃光 網友想出了「最可愛報復」！


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月10日‧星期二‧丙申年臘月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.