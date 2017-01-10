小表弟把甜點吃光 網友想出了「最可愛報復」！

2017-01-10 00:12

〔即時新聞／綜合報導〕甜點被吃光了怎麼辦？國外有網友因為甜點被7歲的小表弟吃光，因此想出了「最可怕」的報復方式，他將紅蘿蔔切成小塊，包在糖果紙裡，外觀看起來就和一般糖果沒兩樣，之後再拿這些糖果，來迎接明天要來訪的小表弟！

《都市報》（METRO）報導，該名網友在論壇「Reddit」發文，表示上週末小表弟把他所有的甜點給吃光，於是才想出這招辦法「報復」，有網友就大讚這招高明，希望原PO之後要更新小表弟的反應。