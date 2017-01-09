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歷經大廟風華 75年金城囍餅蛋糕店將停業

位於桃園區中正路景福宮「大廟」前的金城囍餅蛋糕店已有75年歷史，宣布本月16日停業，令許多老桃園人感嘆。（記者陳昀攝）

2017-01-09  13:56

［記者陳昀／桃園報導］位於桃園區中正路景福宮「大廟」前的金城囍餅蛋糕店，75年前由陳金城創立至今，是早期少見的西點蛋糕店，但最近突然張貼「本月16日停業」的公告，令許多老桃園人感嘆。

據了解，現任陳姓老闆的孩子皆在外縣市生活，覺得往返桃園開店太累，決定休息，但很感謝許多老顧客的支持。

金城囍餅蛋糕店已貼出停業公告數日，但店內依舊販賣各式麵包、三明治、囍餅等，客人仍絡繹不絕，櫃檯貼出停業公告，只營業到本月15日。

陳姓顧客聽聞停業消息感嘆地說，早期大廟附近是桃園區的生活重心，金城也是過去少見的西點蛋糕店，對老桃園人來說有特殊的意義，直呼可惜。

位於桃園區中正路景福宮「大廟」前的金城囍餅蛋糕店已有75年歷史，宣布本月16日停業，令許多老桃園人感嘆。（記者陳昀攝）

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標題：歷經大廟風華 75年金城囍餅蛋糕店將停業


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