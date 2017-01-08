台中國際花毯節閉幕 16天吸引145萬人次
2017-01-08 16:42
民眾在花毯節寫明信片邀親友參觀2018臺中世界花卉博覽會。（記者歐素美攝）
〔記者歐素美／台中報導〕2016台中國際花毯節8日落幕，16天共吸引約146萬人次到場參觀！台中市觀光旅遊局今天並特別募集賞花遊客，在花毯節最後一天現場寄出2018張紀念明信片，邀請國內外親友相約2018台中世界花博見，不到中午，2018張明信片即寄發一空，其中有不少是寄往美國、中國及日本等海外。
來自台北的王小姐即一口氣寫了10張明信片寄給加拿大、日本北海道及中國上海的親友，除祝福親友新年快樂外，並相約2018來台中看花博。由於不少遊客以為花毯節就是花博，觀旅局特別澄清指出，花博將於2018年9月試營運，2018年11月才開幕。
台中國際花毯節從去年12月24日展出至今年1月8日止，16天展期跨越耶誕節及元旦年假，觀旅局根據到場的接駁車、遊覽車及機車等數量推估約帶來145萬多的賞花人潮，創造約9億多新台幣的觀光產值，2017年可望原地續辦。
交通局也表示，花毯節活動期間全部採用接駁車輸運遊客，共出動1萬4千多車次，全接駁方式加上大甲分局員警及義交全力疏導，成功為2018世界花博測試后里地區交通服務能量。
觀旅局表示，今年花毯節與郵局合作推行2016台中國際花毯節專屬明信片，並與麗寶樂園共同合作推出「遊花毯、玩麗寶、逛Outlet、住福容」的后里雙樂園、雙倍歡樂活動，皆大獲好評，此外，邀請在地薩克斯風及表演團體在園區內演出，將接駁站點設置在后里及豐原市區等操作方式，都成功的利用活動機會與在地相關產業結合，進而推升在地觀光產值。
民眾將好的明信片投進郵筒，邀請外地親友2018到台中參觀世界花卉博覽會。（記者歐素美攝）
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