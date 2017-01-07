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今年實在熱！缺寒流鎖住蜜棗「極凍」口感

高雄蜜棗全國產量最大。（記者黃旭磊攝）

2017-01-07  16:19

［記者黃旭磊／高雄報導］高雄入冬以來冷空氣沒幾天，白天氣溫多在25度以上，果農反應，缺寒流鎖住蜜棗「極凍」口感，過年送禮珍寶、珍蜜以及新品種「珍愛」皮會稍厚。

大社區公所本週舉辦蜜棗行銷、大社三寶展售說明會，果農反應，天氣實在太熱，「少了去年霸王寒流鎖住極凍口感，皮比較厚，但肉質仍鮮嫩多汁。」

高雄蜜棗全國產量最大，去年農委會舉辦「2016全國棗優質管理果園評鑑競賽」包辦前12名，廠商於農曆年前送禮反應「內行、有面子」。

大社區農會總幹事陳宏誠說，早出棗子已上市，今年不夠冷，皮比較厚，但肉質同樣鮮美，相信品質會愈來愈佳。

大社區長陳世昌說，受去年暑假莫蘭蒂、梅姬雙颱影響，產量少了3成，價格也會貴2-3成。

陳世昌表示，早出棗子已於今年1月2-3日上市，重約3-4兩，至於過年送禮最有面子的5兩還沒出來，大社棗為網室栽種，絕不灑除草劑等農藥，請民眾放心。

高雄市議員邱俊憲表示，大社區種植中葉仔、珍寶與珍蜜，其中，珍寶棗又稱高雄8號「8號仔」，有天然果臘，天然晶亮，「不需人工打蠟，就有層天然臘保護」，今年新品種「珍愛」試種成功，集珍蜜及珍寶兩者大成，更耐儲運，可望在年禮市場大賣。

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  • 蜜棗為過年前熱門伴手禮。（記者黃旭磊攝）

    蜜棗為過年前熱門伴手禮。（記者黃旭磊攝）

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