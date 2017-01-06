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去年十大影響心理健康新聞 「假的！」也上榜

2017-01-06  18:34

〔記者吳亮儀／台北報導〕諮商心理師公會全國聯合會今天公布去年「影響國人心理健康的十大新聞」，第一名是「小燈泡」遭殺害，這起新聞影響國人心情甚鉅；意外的是，海濤法師的開示「先生外遇時太太可以告訴自己『假的』」也上榜。

328位專業心理諮商師票選的影響國人心理健康的十大新聞，心理師公會全聯會理事長、高雄師範大學教授徐西森說，這些新聞都是負面新聞，特別是無差別殺人事件、台鐵被放置炸彈等，都容易讓民眾生活在紛擾不安中，呼籲政府要建立起社會安全維護網，讓幼童、國人有安全的環境。

十大新聞依序為

一、「小燈泡」被殺，精神病人是未爆彈？
二、輔大性侵事件處理過程，受害人受二度傷害。
三、台南維冠大樓倒塌死傷百餘人，亟需心理重建。
四、遊覽車26人桃園喪命 陸客差一步就回家。
五、警察壓力大 自殺頻傳。
六、鄭捷伏法，彰顯社會公義。
七、身心俱疲，少婦攜二子自殺 竹科工程師崩潰。
八、人生不如意，台鐵區間車引爆炸彈 21名旅客受傷。
九、法師開示，先生外遇時太太可以告訴自己：『假的！』，此種『婚姻輔導』令大眾譁然！
十、華航大罷工，勞資關係不應是零和關係。

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  • 諮商心理師公會全國聯合會今天公布票選出的影響國人心理健康的十大新聞。（記者吳亮儀攝）

    諮商心理師公會全國聯合會今天公布票選出的影響國人心理健康的十大新聞。（記者吳亮儀攝）

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相關關鍵字： 中華民國諮商心理師公會全聯會 徐西森 諮商心理師
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