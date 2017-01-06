去年十大影響心理健康新聞 「假的！」也上榜
2017-01-06 18:34
一、「小燈泡」被殺，精神病人是未爆彈？
〔記者吳亮儀／台北報導〕諮商心理師公會全國聯合會今天公布去年「影響國人心理健康的十大新聞」，第一名是「小燈泡」遭殺害，這起新聞影響國人心情甚鉅；意外的是，海濤法師的開示「先生外遇時太太可以告訴自己『假的』」也上榜。
328位專業心理諮商師票選的影響國人心理健康的十大新聞，心理師公會全聯會理事長、高雄師範大學教授徐西森說，這些新聞都是負面新聞，特別是無差別殺人事件、台鐵被放置炸彈等，都容易讓民眾生活在紛擾不安中，呼籲政府要建立起社會安全維護網，讓幼童、國人有安全的環境。
十大新聞依序為
一、「小燈泡」被殺，精神病人是未爆彈？
二、輔大性侵事件處理過程，受害人受二度傷害。
三、台南維冠大樓倒塌死傷百餘人，亟需心理重建。
四、遊覽車26人桃園喪命 陸客差一步就回家。
五、警察壓力大 自殺頻傳。
六、鄭捷伏法，彰顯社會公義。
七、身心俱疲，少婦攜二子自殺 竹科工程師崩潰。
八、人生不如意，台鐵區間車引爆炸彈 21名旅客受傷。
九、法師開示，先生外遇時太太可以告訴自己：『假的！』，此種『婚姻輔導』令大眾譁然！
十、華航大罷工，勞資關係不應是零和關係。
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相關關鍵字： 中華民國諮商心理師公會全聯會 徐西森 諮商心理師
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