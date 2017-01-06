員工爆料規避加班費 宏達電：正與員工溝通

2017-01-06 17:20

〔記者王憶紅／台北報導〕宏達電員工爆料指出，宏達電規定員工要簽假日工作日調移同意書，質疑要規避加班費。對此，宏達電指出，正與員工溝通中，但一定會遵守勞基法。

宏達電員工向媒體投訴，宏達電要員工簽署同意書，公司得依業務所需，就國定假日、休假日等工作日進行調移，因調移後國定假日或休假日已成為工作日，不得就調移主張加倍發給工資或再主張休假，質疑公司此做法是不想支付加班費。

對此，宏達電指出，因應營運需求，宏達電根據勞基法規範，目前正與員工溝通並徵求員工意願挪移休息日或國定假日，公司會經員工同意後才實施假日挪移，若員工不同意則會遵照員工意願遵從勞基法規定。若員工調休日上班，會遵照勞基法規定給予加班費。