員工爆料規避加班費 宏達電：正與員工溝通
2017-01-06 17:20
〔記者王憶紅／台北報導〕宏達電員工爆料指出，宏達電規定員工要簽假日工作日調移同意書，質疑要規避加班費。對此，宏達電指出，正與員工溝通中，但一定會遵守勞基法。
宏達電員工向媒體投訴，宏達電要員工簽署同意書，公司得依業務所需，就國定假日、休假日等工作日進行調移，因調移後國定假日或休假日已成為工作日，不得就調移主張加倍發給工資或再主張休假，質疑公司此做法是不想支付加班費。
對此，宏達電指出，因應營運需求，宏達電根據勞基法規範，目前正與員工溝通並徵求員工意願挪移休息日或國定假日，公司會經員工同意後才實施假日挪移，若員工不同意則會遵照員工意願遵從勞基法規定。若員工調休日上班，會遵照勞基法規定給予加班費。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 當滷肉飯配湯要價上百元...名嘴揭餐飲漲價內幕
- 願「葬在台灣」 甘惠忠神父終於拿到身分證
- 畫作慘遭塗鴉 畫家：要貼滿請勿動手才知道嗎?
- 公民記者培訓報名熱絡 高雄智庫策劃30場公聽會
- 永樂市場好大的火？ 安啦！年貨大街消防演習
網友回應
熱門新聞
- 林鶴明升官原因曝光！小英幕僚看中這點...
- 台南市長選戰提前開打 媒體民調「他」領先
- 藍鈞天錶襯年歲 經典簡約
- 我經典賽「王」牌 郭總︰等他到最後
- 自由廣場》協尋勞團代表
- 《長大衣戲法》1
- AV女優整形整成「蛇精女」 復活宣告進軍無碼界
- 《金雞報喜》14
- 拚經濟法案受阻 政院表尊重
- 921震後落跑回大聯盟 前中職洋將45歲仍是重砲
- 爸氣！兒子涉簽賭欠債 謝長廷4字怒罵
- 採購藥品疑收回扣 前民生醫院林姓主任醫師遭起訴
- （桃園）寒士尾牙認桌不足5成 善心者響應
- 同父異母小兄妹偷嚐禁果 哥哥被起訴
- 科學家：中國太空站已失控 下半年將墜落地球
- 鐵路高架化 嘉市垂楊大橋不拆
- 國道驚魂！小貨車撞到四輪朝天
- 蘋果屈服中國 撤下《紐約時報》App
- 被謝金河爆不再投資台灣 台塑：近3年投資1243億
- 大王「薪」紀錄 打擊3悍將嘆「薪」酸
- 宏達電去年營收781.6億元 近10年首次未達千億元
- 新垣結衣堺雅人續集戰開打 《月薪》恐讓《半澤》難產
- 許勝雄淚訴政府「殘忍」 遭網友轟：人格分裂？
- FTC向友訊提告 友訊尚未有對外說法
- 「呸姐」蔡依林熬不過情傷給跪了！？
- 感覺紀事簿 獨食趣
- 林佳龍上任2年 部落客讚台中進步超有感！
- 3嫩投的偶像 都是嘟嘟啦
- 美元滑落、亞幣齊漲 台幣狂飆2.98角
- 詹宏志︰中國屏蔽我網購平台 台灣電商西進困難
- 行銷大寮農產 調酒冠軍調「狀元紅」
- 《日內瓦錶展預覽》極簡經典
- 《金雞報喜》7
- 護航柯P二備金 議員提議補發敬老金
- MLB》簽盜壘王不夠 魔球還要全壘打王
- 草厝修復難 百年老照片幫大忙
- 自由廣場》物價上漲 隱性社會成本
- 陳鴻文斷開心魔 甩肉再出發
- 解放軍駭客指揮部 藏身北京飯店
- 女兒遭槍口對準 勇母堵住門鬥劫匪
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：員工爆料規避加班費 宏達電：正與員工溝通
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分