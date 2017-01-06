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一例一休上路 年前再現購車熱潮！ 上班族大團結 團購刮刮樂拼年終！
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一例一休讓客運業只有衝擊？ 這家客運想得不一樣

2017-01-06  15:10

〔即時新聞／綜合報導〕一例一休上路後，部分客運業者大喊受加班費增加影響，國光客運就表示明年可能會發不出年終獎金；不過有業者卻表示，一例一休讓勞工假期變多，期盼能助客運量提升，藉此減少衝擊。

根據《蘋果日報》報導，國光客運今年年終獎金約在0.5~1個月，副董事長王應傑表示，但受一例一休影響，明年可能發不出年終獎金，甚至有連周轉都有問題。

不過並非客運業都向國光客運一樣看衰，阿羅哈客運就表示，一例一休雖會讓成本增加，但客運服務業本來就是週一到四休假，假日與連假本來就沒休，應不涉及假日出勤加班費，假日或連假加班卡到七休一，才要增加加班費。

阿羅哈客運認為，一例一休後會讓勞工有更多的假期，期盼能帶動載客率的提升，來減少衝擊。阿羅哈客運表示，就算環境再不好，今年年終和往年一樣，約一個月左右。首都客運客運同樣比照往年，年終約一個月薪水左右，首都客運總經理李建文表示，就算一例一休讓營運再困難，還是盡量會發放一個月的年終獎金。

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  • 阿羅哈客運認為，一例一休後會讓勞工有更多的假期，期盼能帶動載客率的提升，來減少客運業受到的衝擊。（資料照）

    阿羅哈客運認為，一例一休後會讓勞工有更多的假期，期盼能帶動載客率的提升，來減少客運業受到的衝擊。（資料照）

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