宜監受刑人為三星鄉打造大燈籠 喜氣迎賓掛拱門

三星鄉公所為營造新年氣氛，在鄉界廣興橋、歪仔歪橋橋端，設置看見三星新年迎賓拱門，迎接2017金雞豐年。（記者簡惠茹攝）

2017-01-05 12:22

［記者簡惠茹／宜蘭報導］宜蘭監獄受刑人巧手為三星鄉公所打造8盞紅色大燈籠，燈籠高達3米，寬1.7米，在三星橋、廣興橋與歪仔歪橋旁的迎賓拱門上高高掛起，散發濃濃的年節氣氛。

三星鄉公所為營造新年氣氛，在鄉界廣興橋、歪仔歪橋橋端，設置看見三星新年迎賓拱門，迎接2017金雞豐年，結合氣球、Q版好神公仔及搖搖洛克馬等元素，今天三星鄉立幼兒園的孩童們穿上討喜的紅棉襖，化身觀光小尖兵，在拱門下舉著小燈籠，俏皮活潑歡迎遊客到三星鄉來玩。

三星迎賓拱門高達10米、寬19米，頂端設置三顆星星，象徵「三星鄉」，下端懸掛紅燈籠，兩旁門柱寫著斗大的「金雞報喜、新年快樂」巨幅春聯，並以銀柳做框裝飾，兩座大拱門耗時10個工作天，由12人合作，使用30捆銀柳才順利完工，總共耗資95萬元。

鄉長黃錫墉說，今年特別請宜蘭監獄的受刑人製作大型紅燈籠，讓他們也能參與新年活動，希望紅通通的拱門和燈籠，可以讓過年返鄉的遊子，感受到喜氣洋洋的氣氛，整座拱門更含有三星報喜、鴻運當頭、銀兩富足的祝福意涵。

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