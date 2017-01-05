松機遷移可行性評估？離島立委連珠砲怒轟
連江縣、金門縣及澎湖縣選區的國民黨立委陳雪生（右）、楊鎮浯（左），及民進黨立委楊曜（中），針對松山機場廢除的傳言，大表不滿。（記者鄭鴻達攝）
〔記者鄭鴻達／台北報導〕交通部日前進行松山機場遷到桃園國際機場可行性評估，引發離島選區的國民黨立委陳雪生、楊鎮浯及民進黨立委楊曜於記者會上，連珠炮式輪番怒問交通部官員有無松機廢止可能。官員在立委們砲轟完後，強調此僅為技術性評估，目前無此政策。
松山機場遷移至桃園機場議題多次被各界討論，正反方也各執一詞，爭論不休，此議題在去年復興航空發生南港空難後，再度引發各界討論。日前交通部首度指示桃園機場公司與民航局合作，共同進行評松機遷移到桃機的可行性評估，並預計今年底提出報告。
連江縣選區（馬祖）立委陳雪生、金門縣選區立委楊鎮浯及澎湖縣選區立委楊曜，跨越黨派召開「維護離島居民權益，反對廢除松山機場記者會」，輪番砲轟交通部，陳更在交通部航政司副司長葉協隆、桃機公司副總經理李建國嘗試回答時，連番怒問「是誰交代（做可行性評估）的？」
陳雪生質疑，宜、花、東及離島立委都極力反對廢除松機，交通部長賀陳陳旦曾在答詢時說不可行，如今又傳出消息，不知為何又重提此事，究竟是誰做此指示，難道執政黨開了同性婚姻、一例一休跟核災區食品戰場還不夠，若真要廢除，金馬民眾將走上街頭。
楊鎮浯表示，松機對離島及宜、花、東居民具有三個意義。於運輸面，松山機場到金、馬、澎航線每年有220萬人次，佔境內運輸最大宗；於觀光面，松機對於離島與台北航運對接，對觀光產業有正面功能；於緊急醫療面，每年藉此後送到台北就醫的離島民眾相當多。
楊曜指出，身為民進黨籍立委，對政策轉彎感到不可思議，賀陳旦就任前，曾表示松機廢止至少要到桃機第三跑道完成後才會討論，交通部尚未妥善處置興航解散後的觀光運能配套，自己一直製造問題，若議題不急迫，何必花大錢做評估，來引起離島居民恐慌。
在立委不斷連珠炮插話砲轟、質問後，葉協隆連忙解釋，表示交通部非常重視離島交通，也一定充分考量離島居民意見，航政司身為幕僚單位，目前僅就航管、航廈等技術層面，進行必要的分析跟資料蒐集，交通部並無預設立場，目前並無廢止松機的政策。
李建國回應表示，桃機公司每五年都匯例行性檢討綱要計畫，這只是根據硬體做評估，以做為未來擴建之參考。
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標題：松機遷移可行性評估？離島立委連珠砲怒轟
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