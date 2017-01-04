台中盃全國創意大獎頒獎 要讓創意變生意

台中盃全國創意大獎成功媒合5件作品，並完成簽約。（記者張菁雅攝）

2017-01-04 16:29

〔記者張菁雅／台中報導〕由台中市政府經發局主辦的第5屆台中盃全國創意大獎，今天舉行頒獎典禮，得獎作品達81件，共送出獎金200萬元。其中5件入圍作品成功媒合企業，雙方今天簽約，經發局預估這5件作品商業化後，年產值達2216萬元。

今年台中盃全國創意大獎分為設計發明類專業組、學生組及創新服務類，吸引1566件作品參加競賽，經兩階段評選，共有81件獲獎，今天分別由副市長林陵三、經發局長呂曜志、亞洲大學校長蔡進發頒獎。

其中，設計發明類專業組金獎作品「磁吸導引安全扣鎖」，利用磁吸原理，引導安全帶自動扣鎖，單手就能操作，可用在汽車、運動器材等，對老人、行動不便者來說，相當方便，已取得台灣、中國、歐盟的發明專利。設計者張淵順今年26歲，3年前創業，從車床加工產業跨入設計，希望為傳統產業走出一條新路。

銘傳大學商品設計系學生連冠鈞、戴楊明發明的「Freight Alarm System」，得到設計發明類學生組金獎，作品利用張力感測器感測貨物的力量，拉力過大或過小，都會發出警報，發明靈感來自常看到貨物從貨車上掉落，希望藉此設計提醒司機。

創新服務類金獎作品則是南台科技大學學生林家慈、邱思諭、蔡宏祥、陳若平的「EyeGo盲人優購」，這是專為視障者設計的穿戴裝置，利用App感測引導、語音告知商品資訊，視障者可以獨立購物，不需依賴他人協助。

另外，「BEE BOX」、「便攜式伸縮傘」等5件作品，由經發局成功媒合企業，企業與設計者今天簽約，設計者的點子將可落實為商品。呂曜志表示，設計不只是追求創意而已，還要把「創意轉變為生意」，這5件作品預估可創造年產值2216萬元。